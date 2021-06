El concejal de la UV Calixto Dellepiane de Campana adelantó que presentará la iniciativa en el Concejo Deliberante.

En las últimas semanas, a través de las redes sociales, se han conocido distintas colectas de dinero para hacer frente a los onerosos gastos que conlleva la contratación de un servicio fúnebre en nuestra ciudad. Una situación que ha quedado particularmente expuesta en estos tiempos en que las consecuencias de la pandemia de coronavirus también se hacen notorias.

En este contexto, el concejal Axel Cantlon informó que estará presentando un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante para que Campana vuelva a contar con un servicio fúnebre municipal.

“Estuve en contacto con varias familias que han tenido dificultades para hacer frente a los gastos de sepelio. Me han comentado de gente que ha vendido hasta elementos de trabajo para poder afrontar un momento muy duro y no me quedan dudas que es necesario que volvamos a contar con un servicio fúnebre municipal en Campana”, explicó el edil de la UV Calixto Dellepiane.

“Lamentablemente, hemos visto cómo la pandemia de coronavirus ha causado estragos en muchas familias que, luego de atravesar situaciones de un dolor inmenso, se encuentran con este problema tan ingrato. Y si bien existe un servicio subsidiado por el Municipio con la Cochería Torres, que siempre ha respondido a esta requisitoria, la existencia de un servicio fúnebre municipal generaría una prestación de mayor cercanía y más acorde para el vecino, que en ocasiones desconoce el convenio o prefiere buscar una alternativa”, agregó el concejal.

A su vez, Cantlon reveló que ha estado en contacto con vecinos que iniciaron una campaña de recolección de firmas en reclamo de “un servicio de sepelio municipal digno” para todos los vecinos de Campana de escasos recursos.

“Considero que, desde nuestro lugar de representantes de la ciudadanía, debemos prestarle especial atención a estas acciones colectivas y los reclamos que representan. Por eso también, le vamos a pedir a la Cocheria Torres que, además de prestar un servicio de indigencia para aquellos que no pueden pagar nada, también exista un precio cuidado y mínimo del servicio fúnebre que sea accesible para todas las familias de nuestra ciudad que no cumplen los requisitos de indigencia”, cerró el referente de la UV Calixto Dellepiane.