La diputada provincial del bloque Frente de Todos, Micaela Morán analizó la marcha de 17A e insistió en la importancia de respetar las medidas de prevención, teniendo en cuenta que estamos atravesando el momento de mayor cantidad de contagios en la Provincia de Buenos Aires: “estoy a favor del derecho a reclamar y de que todas las voces se escuchen, pero no era el momento de movilizar”.

Como otros tantos dirigentes oficialistas, la diputada Morán habló tras la marcha de ayer y llamó a la reflexión y al cuidado de la gente para no tener que volver hacia atrás; “Ya no podemos retroceder. De ahora en más tenemos que mirar para adelante, cuidarnos entre todos y reactivar la economía para poner definitivamente al país y a la provincia de pie”, dijo la legisladora zarateña.

“En muchos casos quienes se manifestaron no respetaron ni el distanciamiento social, ni el uso adecuado del barbijo recomendado por las autoridades sanitarias, justo en un momento en que el virus circula de manera veloz por todas partes y todavía nos resulta incontrolable”, añadió Morán.

“Mientras muchos intendentes están tratando de conseguir camas para que el sistema no se sature y buscando soluciones para la caída económica, no puede ser que haya dirigentes que convoquen a marchas cuya consigna no es clara y lo único que hace es tirar para atrás todo el esfuerzo que venismo haciendo desde marzo”, analizó.

Por último la diputada de Zárate dijo; “Ya el Presidente y todo su equipo están trabajando para tener la vacuna cuanto antes en nuestro país, pero por ahora la vacuna somos nosotros, no nos podemos relajar, tenemos que tener incorporadas las medidas de prevención y sostenerlas”.