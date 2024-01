"Es de locos, dejé estacionada mi moto en Independencia y 19 de Marzo y me la robaron. ¡Pleno centro de Zárate!"

Un vecino zarateño, en contacto con esta Redacción, manifestó su enojo y preocupación por los hechos de inseguridad que se vienen registrando en la Ciudad y de los que también fue víctima. Sucedió este viernes.

"Puse mi moto en el estacionamiento para este tipo de rodados sobre calle Independencia, casi 19 de Marzo, . Puse la traba como corresponde y cuando salí del local donde había estado la moto ya no estaba", nos contaba.

"Primero pensé que por ahí la Dirección de Tránsito la podría habérsela llevado y en Comisaría me corroboraron que no había sucedido. Me la habían robado", continuaba y añadía, "seguramente no la voy a recuperar y por ahí con esfuerzo me puedo comprar otra pero la gran pregunta es y si esto le pasa al repartidor que la tiene como medio de vida o el que la usa como su único medio de transporte ¿cómo la recupera?".

"Es de locos me pasó en pleno centro de Zárate alrededor de las 21.30", decía resignado.

La motocicleta es una Honda Wave S