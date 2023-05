"Era él"...

Por Florencia Domínguez Garín

El bastón de mando al revés, la frente lastimada por pegarle un cabezazo a una cámara de fotos tras burlar a la seguridad para ir a abrazarse con la gente, el saco cruzado abierto, esa actitud, yo diría, zanguanga fueron y serán las señales más claras que vi ese 25 de mayo.

Y no lo digo con el diario de hoy en la mano, pues a Néstor lo voté convencida. Fue el segundo presidente que voté, y para elegirlo busqué toda la información que necesitaba.

Lo que más me impactó de él fue esa irreverencia que lo hacía tan especial. En una nota de cuando era gobernador, leí que miembros de su gabinete contaron que él escuchaba, pedía opiones pero que finalmente hacía lo que él consideraba. Y eso es lo que me hizo votarlo plenamente convencida.

Se lo dije a mi padre antes: "acordate que ese tipo, será nuestro presidente y quien nos saque adelante". Yo sentía, sabía que Néstor era lo que Argentina necesitaba.

El bastón al revés, la frente rota por su torpeza física, el saco desencajado fueron claros guiños hacia un país incendiado que necesitaba urgente alguien que nos encauzara sin dar más vueltas, sin detenerse ni en simbolismos, ni el la solemnidad del protocolo.

Néstor rompió todas esas estructuras transgredió ese simbolismo y, a la vez, se volvió un símbolo de un nuevo tiempo, el tiempo que necesitábamos y que hoy necesitamos más que nunca. Gracias Néstor por darnos esos años, gracias por devolvernos la alegría, porque por vos, ví a mi madre y a mi padre otra vez militando, entusiasmándose con la política y recuperando la credibilidad. Gracias porque por vos yo me atreví a militar -aunque no en tu partido y en el de mis viejos 😀-, gracias porque nos diste un tema de charla recurrente con mis amigos, porque por vos y por Cristina la palabra Patria recobró sentido, porque muchos de mis amigos y vecinos recuperaron la dignidad, conocieron el amor y la pasión por la militancia y, ni hablar de acceder a un empleo digno, educación de calidad y todo lo que eso atrae. Porque por vos, muchos de los que se reían de mí en la secundaria por ser tan política, empezaron a participar, a militar y me enorgullece tanto eso. Gracias por darme uno de los días más felices de mi vida.