Entrega de becas a Deportistas de Alto Rendimiento

En el marco del Programa de Becas de Alto Rendimiento Deportivo, impulsado por la Subsecretaría de Deportes del Municipio, este viernes, el Intendente Marcelo Matzkin hizo entrega de 8 becas internacionales y 15 becas nacionales a 23 deportistas convencionales y paralímpicos de Zárate.

“Estoy muy contento de que podamos apoyar al deporte, es algo fundamental. Necesitamos de actividades que a los jóvenes lo saquen del no saber qué hacer. El deporte te da la disciplina, te hace entender que sin el esfuerzo no llegas a ningún lado. La beca no le soluciona la vida al deportista, pero es una ayuda. Ustedes van a ser la referencia de los que quieren ser becados en el futuro”, manifestó el intendente Matzkin.

Acompañaron la entrega el secretario de Gobierno, Ignacio Suárez Ogallar, el secretario de Desarrollo Humano, Educación, Cultura y Deporte, Iván Gómez Gerez, la subsecretaria de Deportes, Stefanía Rodríguez Schatz y el director general de Promoción y Desarrollo Deportivo, Diego Marquine.

Este reconocimiento tiene como finalidad brindar a los deportistas un apoyo económico que les sirva de estímulo y les permita seguir creciendo en las disciplinas, con su participación en campeonatos de alto nivel nacional e internacional.

“Tener este apoyo por parte del Municipio facilita un montón la parte de gastos y de viáticos que a veces tenemos que afrontar, y también colabora con la concentración y con toda la parte de estrés deportivo que nos ayuda a obtener mejor desempeño y rendimiento en competencia”, agradeció Luis Salas, deportista zarateño integrante de la Selección Argentina de Remo Paralímpico.

Recibieron becas los siguientes deportistas:

- Parodi, Ignacio (Atletismo Paralímpico/Beca Internacional)

- Barreto, Hernán (Atletismo Paralímpico/Beca Internacional)

- Turcitu, Giuliano (Vóley/Beca Internacional)

- Carella, Nelson (Whushu-Kung Fu/Beca Internacional)

- Sedran, Nicolas (Hockey sobre Hielo/Beca Internacional)

- Salas, Luis (Remo PCD/Beca Internacional)

- Silvestro, Evelyn (Remo/Beca Internacional)

- Scoglia, Romina (Atletismo/Beca Internacional)

- Moreira, Francisco Rosas (Remo/ Beca Nacional)

- Villalba, Valentino (BMX/Beca Nacional)

- Mancino, Juan (Remo/Beca Nacional)

- Álvarez, Sofía (Remo/Beca Nacional)

- Rojas, Marcos (Remo/Beca Nacional)

- Núñez, Alejandro (Remo/Nacional)

- Peralta, Nicolás (Remo/Beca Nacional)

- Godoy, Federico (Natación/Beca Nacional)

- Godoy, Pablo (Natación/Beca Nacional)

- Butuz, Martín (Remo/Beca Nacional)

- Pavia, Sol (Remo PCD/Beca Nacional)

- Caffaro, Simón (Atletismo/ Beca Nacional)

- Palavecino, Jazmín (Remo/ Beca Nacional)

- Turcitu, Bianca (Vóley/ Beca Nacional)

- Escutia, Ana (Natación/ Beca Nacional)