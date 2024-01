"ENSEÑANZAS QUE NO SE OLVIDAN" por Guillermo Rivelis

Cursé Magisterio en la Escuela Normal Nacional de San Justo, Provincia de Buenos Aires, entre 1964 y 1968.

En quinto año, se presentó una profesora que había ganado concurso para tomar las cátedras de Filosofía y de Psicología Pedagógica.

La reconozco como la profesora de la que aprendí cuestiones muy importantes para la docencia y para la vida.

Ruth Wortman era una profesora que no acordaba con la propuesta educativa de la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina.

En 1968, el presidente era Juan Carlos Onganía, militar que junto con otros había desalojado del gobierno al demócrata Arturo Umberto Illia, que tuvo la alta dignidad de no renunciar.

Ruth no encajaba con algunas innecesarias formalidades, rutinas y asuntos naturalizados sin crítica del sistema.

Lo que aprendí me sirvió como maestro de grado primero, como psicólogo luego, como papá, como profesor de escuela secundaria, como profesor de futuros profesores y, fundamentalmente, como persona.

Compartiré alguna de esas enseñanzas porque, tal vez, puedan ser de utilidad para quienes lean estas líneas.

1) Ruth enseñaba: “No lleves a tu hijo a la plaza. Andá a la plaza CON tu hijo.

Un niño no es un objeto que “se lleva”. Es un ser humano que siente, piensa, disfruta, le gusta algo, no le gusta, se entristece, se alegra, interactúa.

Enriquece nuestro paseo y el vínculo.

La relación con el niño no es respecto “a”, sino “con”.

2) Ruth enseñaba también que el fin último del juego es el juego.

Explicaba distintas teorías que interpretaban (y lo hacen) el juego infantil.

De hecho, tanto en educación como en psicoterapia se reconoce la condición lúdica del niño y se incorpora el juego a las tareas específicas.

Pero, aclaraba, si bien el juego del niño puede ser didácticamente utilizado y psicológicamente interpretado, el niño no juega para eso.

El niño juega para jugar.

3) Valorar lo positivo.

Contaba que, en una oportunidad, le dijo a una alumna que quería hablar con su mamá y/o su papá.

Al día siguiente fue la mamá de la alumna.

Tanto una como otra estaban muy preocupadas.

Cuando se reunieron las tres, mamá, hija - alumna y profesora, la mamá preguntó angustiada qué había pasado, qué había hecho su hija.

Ruth les dijo a ambas que les había pedido está reunión para decirles que la hija - alumna era excelente, que tenía una gran capacidad y profundidad en la comprensión de los temas y que, además, era muy buena persona.

4) Entró a la clase, un día, en un momento en el que varios estábamos hablando acerca de cómo motivar los temas que teníamos que dar como prácticas de la enseñanza.

Ruth nos miró y nos preguntó: “¿Qué quieren motivar?”. Varios respondimos: “La clase que tenemos que dar”.

Nos dijo que estaba mal planteado el problema.

Y agregó: “No se motiva una clase. Se motiva el interés de quien va a aprender”.

Nos explicó que el interés se motiva haciendo que quien va a aprender entienda qué produciría en él ese aprendizaje nuevo.

Es decir, haciendo del aprendizaje algo que tenga sentido para quien va a aprender.

5) Nos decía que si, por ejemplo, un niño hace tres cuentas de multiplicar bien y siete mal, el asunto no se resuelve calificando con un “tres”, reprobado.

Primero, decía, reconocer que había hecho tres cuentas bien y estimularlo por eso,

Luego, pensar que el niño que hizo tres cuentas bien es porque ha captado básicamente el mecanismo de la multiplicación y por lo tanto podría hacer todas las cuentas bien.

Posteriormente, entonces, tendríamos que indagar junto al niño el error en las cuentas que hizo mal, dado que si hizo tres bien está potencialmente capacitado para hacer todas bien.

6) Nos decía que cuando habláramos dijéramos nuestro nombre y apellido.

Y que cuando escribiéramos firmáramos y aclaráramos la firma.

Que no nos escondiéramos en el anonimato.

Son algunas cosas que recuerdo entre otras.

Enseñanzas teóricamente fundamentadas, prácticas, éticas.

Para terminar, voy a elegir una.

Porque estamos viviendo un momento muy difícil y controvertido.

Porque están en juego cuestiones fundamentales del país y esenciales de la democracia.

Porque la realidad necesita de seres no anónimos.

Hablemos. Escribamos. Dibujemos. Pintemos. Generemos sonidos. Lo que nos guste y esté a nuestro alcance.

Diferenciemos y hagamos saber lo que no nos gusta, aquello con lo que no estamos de acuerdo, lo que consideremos contraproducente para el país y para la democracia

Expresemos.

Con nombre y apellido.