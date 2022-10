El expresidente Mauricio Macri visitó este viernes las ciudades bonaerenses de Campana y San Nicolás, donde conversó con dirigentes, comerciantes y vecinos que se acercaron a saludarlo. “Yo estoy en la cancha, voy a ayudarlos. No me olvido de ustedes” dijo el ex mandatario, y agregó "las ideas y los valores del cambio son fundamentales para el futuro de la Argentina".

La primera actividad de Mauricio Macri fue la ciudad de San Nicolás donde fue recibido por el Intendente Manuel Passaglia. Allí recorrieron el centro de la ciudad y recorrió la zona costera de la ciudad, junto al diputado nacional Cristian Ritondo y el diputado provincial Alex Campbell.

Más tarde, el expresidente se trasladó hasta la ciudad de Campana para encontrarse con el Intendente Sebastián Abella, y también con el concejal y candidato a Intendente Zárate, Marcelo Matzkin. Allí visitó la Escuela Técnica “Roberto Rocca”, donde presenció algunas de las clases que se daban, y compartió experiencias con docentes y alumnos. También, recorrió centro de la ciudad donde conversó con comerciantes y vecinos.