“En la Provincia no hay partido, Máximo se lo llevó a la casa”

La disputa interna en el peronismo, la conducción de Máximo Kirchner, el gobierno de Javier Milei y el futuro del PJ fueron analizados para La Tecla por el histórico dirigente Julio Bárbaro.

-¿Cómo ve al peronismo después de la derrota y cómo se para ante la realidad?

-Veo al peronismo totalmente desarticulado, sin conducción y despedazado. Como dijo (Juan) Grabois el otro día, ¿dónde están los rostros de los responsables? Era claro, ¿no? De hecho, hoy el peronismo tiene una falta de coherencia, de ánimo, de vitalidad y de respuesta que no la tuvo nunca. Nunca estuvo tan débil.

-¿Por qué dice falta de coherencia?

-Porque no hay sectores que le planteen a la sociedad qué hacer frente a los avances de Milei. Hay cosas de Milei que se pueden dejar pasar y hay otras que no. Permitir la venta de tierras o la pesca en todos los lugares, o que Roca no pague impuestos porque paga en Luxemburgo son cosas que van en contra del movimiento nacional, que es el peronismo, el radicalismo y amplios sectores de otros grupos ideológicos.

-¿En ese sentido, lo ve al radicalismo más centrado o también está desorientado?

-No, el radicalismo y nosotros, los dos partidos nacionales, tenemos un pedazo que se nos pasó la oligarquía. Digamos, los radicales tienen Mendoza, nosotros tenemos un poco de Córdoba. Hay pedazos que se han transformado en clase media alta y en eso hemos perdido, se han hecho conservadores.

-¿Y del peronismo de la provincia de Buenos Aires particular qué piensa?

-Yo lo veo a Kicillof más articulado. Una persona que triunfó en la provincia más grande de la Argentina, no es un detalle. Tengo mucho respeto por Kicillof. Ahora, no sé si la estructura de Kicillof se puede extender a lo nacional. Todos sabemos que los socialistas de Santa Fe nunca han logrado salir de Santa Fe y los delasotistas de Córdoba nunca han logrado salir de Córdoba. Me parece importante que quede Kicillof como un refuerzo, una fortaleza del movimiento nacional, pero no alcanza para la estructura de una organización que abarque a todas las provincias hoy.

-¿Él debería ir a buscar eso, intentar ser el conductor del peronismo nacional?

-Esas son decisiones personales. Si Kicillof tiene o no voluntad de conducir al peronismo está en la responsabilidad de él. Hoy por hoy no representa al peronismo nacional; es su principal fortaleza, pero no tiene personas que se ocupen de abarcar al resto del movimiento nacional.

-¿Qué le parece Máximo Kirchner como presidente del PJ de la Provincia?

-Máximo Kirchner tiene que renunciar. No escuché nada que valga la pena de él, no estuvo presente en nada. Kicillof es el gobernador, Máximo ya no es más nadie. Es como Víctor Santamaría en Capital, son gente que se hizo de los partidos pero los partidos murieron de sus manos. El peronismo de Provincia y el peronismo de capital no tienen debate, ni pensadores, ni propuestas. Si falta eso no hay partido. En Capital no hay partido porque Santamaría los destruyó. Y en Provincia no hay partido, Máximo Kirchner se lo llevó a la casa.