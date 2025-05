En la adversidad CADU sacó el corazón, lo empató y casi lo gana

Por Julián Eboli

Defensores Unidos y Estudiantes de Buenos Aires igualaron 1 a 1 por la fecha 14 de la B Nacional. El conjunto de Felipe de la Riva iba abajo en el marcador y sobre el final el ingresado Alejandro Toledo empató el partido luego de una genialidad de Rodrigo Juárez que con un globito por arriba de la defensa del Pincha dejó cara a cara al delantero para que con un toque suave y con suspenso haga desahogar a la tribuna celeste que estaba bastante ofuscada porque otra vez se le iban puntos de Zarate. Luego de ese empate, lo pudo ganar dos veces, pero CADU no tiene esa cuota de suerte cuando la racha es adversa. Primero Juárez con la pelota muy pegada al pie la picó y se la sacaron en la línea y luego cuando Diego Aguirre quiso eludir a Matías Budiño que lo tapó bien yendo abajo cuando en la jugada previa había penal a Toledo que producto de esa falta no pudo capturar ese rebote del arquero.

Defensores Unidos hoy cambió la cara desde el arranque con los seis cambios que metió el cuerpo técnico de entrada, sobre todo en la parte ofensiva con Rodrigo Vélez de 5 y luego con Rodrigo Juárez, Tomas Ferreyra, Bautista Carboni y Enzo Trinidad, para asistir a Lautaro Ceratto de 9 neto. La vuelta de Matías Rapetti como lateral izquierdo y el debut en este 2025 de Mauricio Aquino en el arco. La vuelta de Jorge Scolari en la zaga central relegando al capitán Facundo Laumann al banco. Si bien con estos 11 iniciales CADU aun esta falto de confianza y de juego, pudo neutralizar a un Estudiantes que venia teniendo un buen juego y crear algunas asociaciones interesantes que comienzan a aparecer. Hubo un primer tiempo parejo y la única clara del visitante fue salvada por Rapetti en la boca del arco que le costó la lesión en su otra rodilla (esta vez la derecha) e hizo que Trinidad fuera improvisado de 3 donde jugó un muy buen partido producto de su esfuerzo y capacidad para defender la pelota.

El segundo tiempo fue otra historia, con el retroceso de Trinidad, el Pincha pudo tener mas la pelota y comandar algunos ataques, tampoco era profundo ni nada por el estilo, pero en la primera neta que tuvo a los ’13 un bombazo de afuera del área de Franco Cáceres la colgó en el ángulo ante el vuelo estéril de Aquino. Y a CADU ese gol le pegó fuerte, porque si bien no estaba jugando un gran partido, duele que en la primera neta te conviertan. Luego, le ganaron en velocidad a Agustín Osinaga y en el mano a mano Aquino tapó una pelota extraordinaria donde los de Caseros definían casi el pleito. La gente mostraba su inconformismo desde las tribunas y desde la popular se colgaban del alambrado para que los jugadores pongan mas actitud y el arbitro Diego Ceballos pare el partido uno minutos. Y ahí salió el corazón de CADU, que sin jugar bien fue con todo para adelante con un Rodri Juárez que intentó todo el partido gambetear para adelante con mas aciertos que errores y que inventó una jugada maravillosa para que el Tanque Toledo, el hombre de los goles sobre la hora, iguale las cosas y ponga justicia ante un rival que no había hecho los méritos para llevarse los 3 puntos. Y casi lo gana de guapo, con el corazón en la mano y demostrando el amor propio de querer salir del fondo de la tabla. Hoy no se le dio, pero con jugadores de buen pie en el equipo y con la actitud de ir para adelante pronto lo va a lograr.

CADU sigue sin poder ganar desde la primer fecha del torneo, tampoco lo hace en Villa Fox desde agosto del año pasado. Pero hoy se vio otra actitud, luego de la pálida actuación ante Deportivo Morón. De la Riva les tiene una fe ciega a sus muchachos y recontra afirma que Defensores va a mejorar y conservar la categoría, que en la segunda ronda va a mejorar y mucho, pero para eso faltan 3 partidos muy chivos. Con Chicago el próximo viernes en Mataderos a las 18:10 y por TyC Sports, luego en el Sur con Temperley y cierra con Colon en Zarate. En conferencia De la Riva apuesta todo a la segunda ronda, con la vuelta y recuperación de Franco Di Franco; con la expectativa del regreso de Martin Giménez y con elegir bien los 4 cupos disponibles para reforzar; de los cuales el delantero Catriel Sanchez, el cordobés nacido en Las Varillas que había dejado el futbol profesional a los 26 años en enero y que a través de los años pasó por Talleres, Instituto el Karpaty Lviv de Ucrania, Villa Dálmine, Estudiantes de Caseros y Atenas de Uruguay, entre otros.