En el primer tiempo CADU fue un candombe y cayó ante San Telmo

Por Julián Eboli

Defensores Unidos sigue sin encontrar su idea futbolística y esta vez cayó en la Isla Maciel, ante San Telmo por 2 a 0. En un primer tiempo, donde después de los 15 minutos fue de los más flojos que se le vio en el Torneo, el equipo de Angel Darío Lema se fue dos goles abajo. Pecó de distracciones, de tomar mal todas las marcas, lento en lo físico, psicológicamente superado, sin Martín Giménez afuera por lesión y con un medio campo muy poblado que no controlaba en ningún momento el balón. La única jugada de la primera etapa fue a los 5 minutos cuando Fernando Arébalo capturó un corte y la cedió hacia Alan Sombra que desde 30 metros de volea buscó el arco del local. Y el mismo Arébalo dos minutos después tuvo que ser reemplazado por Juan Ponce de León. Luego fue todo de San Telmo…

El Candombero se acerca a la punta del campeonato y CADU no puede salir de los puestos del fondo y acumula 5 partidos sin poder ganar. Tampoco puede cortar la racha de visitante donde lleva 23 de aquel partido con Defensores de Belgrano en julio de 2023, con 6 empates y 17 caídas. Pero volviendo a las instancias del encuentro, primero Fabricio Henricot salvó un centro a quemarropa, luego José Barreto erró dos goles y uno abajo del arco. Henricot conservaba el cero con dos tapadas espectaculares y se veía venir la apertura del marcador. Y fue a los 36 con un cabezazo solo de Barreto que la esquinó contra el palo del arquero. Y más tarde otro remate de afuera que Superman rozó y pegó en el poste. Y en el segundo minuto de adición, Emiliano Franco como pancho por su casa metió un testazo cruzado para poner cifras definitivas.

El segundo tiempo le quitó ritmo al partido y San Telmo bajó el pie del acelerador. Arrancó con una imprecisión de Ponce de León, que fue víctima en la noche de ayer, de que le saquearan las cosas de su auto en la puerta de la concentración, donde le rompieron la luneta trasera en plena Justa Lima. Otra vez un tiro de lejos de Sombra desde lejos y esta vez débil a las manos del arquero. Luego, Franco Lonardi, que ingresó en el entretiempo por un perdido Facundo Silva, metió un pase en cortada que Martín Peralta cruzó el remate y se fue cerca del palo en lo mejorcito de Defensores de la tarde. Iban y venían mas por errores que por virtudes y pudo haber mas goles, como la de Barreto mano a mano que quiso definir con un chutazo que se fue por arriba u otra en el final que Matías Mariatti sacó en línea con el guardametas vencido.

Lo positivo de CADU, los arranques de Rodrigo Juárez (que renovó contrato hasta 2025) que desequilibra, pero no tiene muchas veces con quienes descargar. En la segunda parte arrancó desde más atrás y resalta su jerarquía, más después de los ingresos de Valentino Toniolo y el debutante Lucas Pedraza. También el querer ir para adelante siempre de Luis Olivera, la fuerza de Ariel Morales y Henricot que tapa todo lo que puede. Lo negativo, el mediocampo con mucha gente que hace perder el relojito que siempre fue Matías Nizzo para este equipo. También la posición de Peralta, muchas veces más de doble 4 que de media punta que seria su puesto mas natural. Las lesiones constantes y no poder contar con los mismos 11 también es un problema. El ciclo del Chavo Lema lleva 18 partidos, con una efectividad de casi el 28% con 3 victorias, 6 empates y 9 derrotas.

Defensores Unidos tiene un partido vital el próximo domingo a las 15 en Zarate ante Atlético Rafaela que es el que estaría descendiendo en forma directa en la Zona B. Quedan 15 en juego y le lleva 11 de ventaja porque este finde semana sumó, al igual que Brown de Adrogué al que le lleva 8. Por debajo está Almirante Brown al que aventaja por 2 y que hoy volvió a perder y a 1 de Chaco For Ever que juega más tarde. CADU necesita levantar cabeza rápido para no complicarse en el tramo final del campeonato, el próximo fin de semana debería rebalsar el estadio y hacer fuerza alentado todo el tiempo para sacar al equipo adelante y sellar su estadía en la segunda categoría del fútbol argentino.