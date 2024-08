En el día de ellos y ellas… Hablemos de Infancia …

“Mi idea no es cambiar el mundo. Mi idea es que los adultos reflexionen, piensen, analicen lo mal que le hacemos al mundo cuando vulneramos los Derechos de un niño, una niña o un adolescente”

Rita Mabel García

Un día para reflexionar sobre la niñez, esa niñez hoy con Derechos totalmente vulnerados y hasta desconocidos por quienes dicen cumplir una función o quienes hicieron y hacen campañas de políticas partidarias nombrándolos. Hoy muchos de estas personas quieren festejar el día de la niñes, pero solo hoy… después ya no hay más días.

Hoy hay niños y niñas con falta de protección y negligencia en educación, salud, seguridad y justicia. Niñez con hambre de comida y hambre de adultos que se comprometan. Niñez con dolor de panza por la falta de atención de adultos que no saben amar, querer o llegar a ellos.

Un adolescente que delinque es… porque no hubo adultos responsables en sus cuidados, solo se miraron su propio ombligo.

¿Los niños hoy viven en un mundo de gente cansada?

¿De gente ocupada?

¿Sin paciencia?

¿Apurados?

¿Escuchamos a los niños?

¿Les damos oportunidades?

¿Los incluimos?

Y acá no solo es la condición social económica, porque también los que tienen esa condición social económica sufren la falta de valores, lo expresan cada día, lo sienten y los necesitan. Ej.: La familia (única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger y apoyar a los más débiles)

Hoy la niñez también habla y ¿Saben por qué? ¡Porque se cansaron de tanto dolor!

Recordemos que todo niño tiene derecho a recibir educación a no ser un objeto de violencia y de abusos

Miradas.

Te observo cuando duermes, cuando suspiras,

cuando hablas utilizando tus gestos.

Te contemplo en las noches frías y

sí sientes frio quiero cobijarte,

protegerte.

Porque eres mi amor chiquito.

Te miro …

cuando juegas y cuando sientes mi mirada

das vuelta tu cabecita mirándome,

contemplándome…

Mi amor es tan grande que a veces me pregunto...

¿Porque siento esa necesidad de quererte cada día más...?

Pienso.

Sueño

Imagino

En cuando seas un niño grande,

cuando seas adolescente y me entristece...

siento miedo...me perturbo, me callo…

Te quiero.