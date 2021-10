(Alumna de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 15 de Campana - Asignatura: Práctica Profesional 1 - Docente: Lic. Luciana Fernández)

Eliana es paciente oncológica y es parte del programa de voluntarios que actualmente prueban la efectividad de la vacuna en Argentina.

En su perfil de Linkedin se presenta como Abogada, Martillera, Corredora Inmobiliaria, Experto en Compliance (especialista cumplimiento normativo) Prof. Superior de Danzas, Posgrado en Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental, sin embargo, no menciona el gran título por el cual los campanenses están muy orgullosos de ella: Voluntaria para vacuna contra el Covid

-Aparte de los tantos títulos y estudios realizados ¿Quién es Eliana Matko?

-Me defino simplemente Eliana, una campanense con su corazón violeta, con virtudes y defectos como todos, demasiado sensible y, además alguien a quien la vida puso a prueba en algunas oportunidades. Algunas experiencias fueron muy hermosas y otras no tanto. Con esos aprendizajes, reafirmé la idea de no claudicar, siempre de la mano de mi gente querida. Y creo que así me ven quienes me conocen de cerca, los que comparten conmigo.

-¿Cómo tomaste la decisión de inscribirte en la lista de voluntarios para la vacuna?

-Me enteré de la convocaría en un grupo de WhatsApp de corredores inmobiliarios al que pertenezco, inmediatamente, sin dudar, me inscribí. El motivo fue simplemente pensar en mis familiares, vecinos, amigos, y todos aquellos que por sus actividades laborales se encontraban más expuestos al riesgo, como agentes de seguridad, periodistas, bomberos, enfermeras, médicos. También ver en los medios de comunicación el aumento masivo de casos de fallecidos y de contagios, la paralización general del país, la desesperación total, la incertidumbre.

-¿Qué sensaciones tuviste cuando te enteraste que fuiste elegida entre los aspirantes? ¿Qué repercusiones tuvo este hecho en familiares y amigos?

-La mañana del 30 de julio de 2020 me llama Andrea, quien sería mi coordinadora en todo el procedimiento. Ella se encargó de darme la noticia que había sido seleccionada como voluntaria y me explico cómo sería todo el mecanismo y duración del proceso. ¡Yo saltaba de emoción!

A los pocos minutos recibo el llamado de un amigo muy querido, Fabricio Casarossa, quien había viajado a su ciudad natal por temas familiares y no podía volver a Capital Federal por el aislamiento obligatorio. Él fue quien compartió conmigo las lágrimas de emoción. Estuve como cuatro días emocionada, contándole a la gente y no paraba de llorar. Mis padres se enteraron recién el mismo día que concurrí al Hospital Militar, para evitar preocuparlos. Recuerdo que simplemente sentía felicidad y mucha emoción, por brindar una ayuda a mi país.

-¿Dónde realizan el tratamiento?

-En el Hospital Militar Central «Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich»-Hospital General 601. Es un establecimiento sanitario dependiente del Ejército Argentino ubicado en la avenida Luis María Campos 726 de la ciudad de Buenos Aires. En mi caso, ya llevo visitando al hospital aproximadamente diez veces.

-¿Cuántos fueron los postulados para la vacuna?

-Fueron 15 mil los inscriptos a voluntarios argentinos, y quedamos seleccionados 5 mil argentinos.

-¿Cuánto dura el tratamiento y en qué consiste?

-El tratamiento dura dos años, así nos hemos comprometido con el laboratorio, aunque podemos rescindir el contrato en cualquier momento. El pasado 30 de agosto del 2021, cumplí el año de mi primer visita al Hospital Militar que dio comienzo al ensayo de la vacuna covid de Pfizer Biontech. Asistí tres veces, desde el 30 de agosto hasta el 20 de octubre. Las visitas consistían en conversaciones con los médicos, extracción sangre, examen de orina, hisopado, aplicación vacuna y seguimiento.

El 9 de noviembre me avisaron que Pfizer administraría la vacuna a todos aquellos voluntarios que habían recibido placebo.

En febrero de 2021, al resto de los voluntarios, me ofrecieron la posibilidad de conformar un SUBGRUPO DE ESTUDIO para participar todo el mes. Comencé a ir todas las semanas al Hospital Militar, para hisoparme y también para extraerme sangre. Resultó muy agotador porque en cada visita, un hisopado era para Pfizer y otros dos por si queríamos saber el resultado. O sea en el mismo día, nos hisopaban. A pesar del cansancio, trataba de poner lo mejor porque para mí era importante saber ya que visitaba con frecuencia a mi familia.

-¿Los voluntarios saben si les aplicaron un placebo o la vacuna?

-A medida que se iba abriendo el sistema de doble ciego nos fuimos enterando. En mi caso había recibido placebo el año pasado y los síntomas que padecía en aquel momento, estaban relacionados a un proceso de alergia.

Cuando recibí la primera dosis, que fue en marzo del 2021, la acepté bastante bien, sin embargo, la segunda dosis fue bastante complicada por los dolores que tuve y recurrí al llamado de urgencias de Pfizer. Todos los voluntarios a la actualidad estamos vacunados con las dos dosis.

-Sabemos qué hace 20 años luchaste con una enfermedad y le ganaste ¿Cómo crees que superaste la enfermedad? ¿Consideras que lo vivido en ese momento te preparó para esto?

-Yo creo que la causa está más arraigada, está en los genes familiares, en la educación y en los aprendizajes individuales de las personas. Yo creo que la fortaleza para seguir adelante en la vida, consiste en ponerse objetivos, proyectos, tener un camino y seguir el sendero, aunque sea intentarlo. El año que me operaron, me faltaba solamente terminar la materia de la “Práctica en Tribunales” para recibirme de abogada. Ese año, no pude recibirme. Fue muy triste porque yo había brindado todo lo mejor que podía, de acuerdo a lo que respondía mi cuerpo y mente. Igualmente, a los pocos meses, me llenó de alegría, al ingresar a trabajar en el Municipio de Campana y en diciembre del año 2001 me recibo de Abogada.

Más allá de todo, ese mismo fin de año del 2000, logré presentarme en el Teatro Pedro Barbero de Campana y bailar “la Danza Árabe del Ballet Cascanueces”, de la mano de mi profesora Liliana Corio y acompañada, además, por mi alumnado. Eso solo pudo ser logrado con el apoyo de mis padres, quienes son mis compañeros fieles.

Por eso en la vida, si tenemos las fuerzas, hay que ser perseverante, no rendirse nunca, aunque cueste muchísimo. Siempre hay alguna mano que te rescata que no te deja caer. Hay que tener en cuenta que `si bien uno propone, es Dios quien dispone´. Los pacientes oncológicos, más allá del paso del tiempo, somos unos agradecidos de la vida todos los días.

-¿Para concluir deseas decir algo más a la gente?

-Solo me resta, en mi calidad de ciudadana, dar el pésame a todos los familiares de los fallecidos y un gracias enorme a todos aquellos que han puesto lo mejor de sí mismos en sus trabajos, en asistencia social y, en especial, a todos mis compañeros voluntarios del experimento histórico de la vacuna del covid. Todos mis aplausos para ellos. Y que mi país se recupere urgente y salgamos adelante todos juntos.