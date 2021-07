Por Eduardo Médici... A dos meses de las elecciones primarias, que empezarán a delinear el escenario definitivo para noviembre, las encuestas de opinión pública están a la orden del día. INFOCIELO accedió a una decena de estudios que analizan las preocupaciones de la ciudadanía y la valoración de los distintos dirigentes, del oficialismo y de la oposición.

Lo que marcan es que la pandemia no es la única circunstancia excepcional que rodea a las elecciones legislativas de este año. La mayoría de los estudios revelan un alarmante nivel de desconfianza hacia toda la clase política.

También deberían preocuparse instituciones como la Iglesia y sectores como los medios de comunicación, los sindicatos o el empresariado tampoco tienen el favor del gran público. Ni que hablar de la Justicia, que enfrenta un nivel de descrédito pocas veces visto.

La imagen de los principales dirigentes

El Conurbano bonaerense sigue siendo el baluarte del Frente de Todos. Lo demuestran las últimas elecciones, incluso aquellas en las que el kirchnerismo perdió. Las secciones primera y tercera tienen más de 9 millones de votantes sobre un total de 12 millones de bonaerenses habilitados a sufragar. Allí, según las encuestas, se mantiene una predilección por Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.

Así lo estima una encuesta realizada hace 10 días por Reyes Filadoro, sobre 700 casos en el Gran Buenos Aires. Alberto, Cristina y Axel tienen una imagen positiva de entre 48 y 50 puntos, con una imagen negativa casi equivalente. Para contrastar, los dirigentes de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal o Diego Santilli no superan los 43 puntos de pulgares arriba. Sólo Horacio Rodríguez Larreta rompe esa marca y es bien visto por los bonaerenses.

Esos datos son ratificados por una encuesta de Analía del Franco que circula por los despachos oficiales. Ese estudio agrega un dato cualitativamente relevante: los intendentes del Frente de Todos miden todavía mejor que el Presidente, la Vice y el Gobernador. Eso explica por qué empiezan a ganar centralidad en la campaña.

A nivel nacional, esos resultados se invierten drásticamente, de acuerdo al análisis de Ricardo Rouvier en base a 1.200 entrevistas telefónicas llevadas a cabo entre el 21 y el 30 de junio. Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich son los dirigentes mejor valorados en todo el país, mientras que los Fernández y Kicillof se mueven en un rango que va de los 35 a los 40 puntos.

Facundo Manes, la gran incógnita de estas elecciones, tiene un diferencial positivo interesante, pero todavía no es conocido por el gran público. La mitad de los consultados por Rouvier y por Reyes Filadoro declaró no conocerlo. Para los radicales son buenas noticias. "Eso significa que todavía no tiene techo", analizó una alta fuente de la UCR ante la consulta de INFOCIELO. Ese mismo dirigente refirió a sondeos de opinión pública que hoy marcan un "empate técnico" en un eventual escenario de PASO frente a Diego Santilli.

Hay una encuesta estrictamente bonaerense con resultados similares a los de los sondeos nacionales. Se trata de un estudio de Management & Fit, con 800 entrevistas telefónicas en la Provincia, que se acaba de publicar. Ahí, los líderes del Frente de Todos muestran niveles de aprobación de entre 34 y 36 puntos, con niveles altos de desaprobación, mientras que los de Juntos por el Cambio, encabezados por Horacio Rodríguez Larreta -el único con diferencial positivo- y María Eugenia Vidal, tienen mejores números.

La grieta más viva que nunca

Un sondeo de la Facultad de Psicología de la UBA, basado en 4.200 cuestionarios online en todo el país, muestra que la grieta está más viva que nunca. Dos polos que no dialogan y que se señalan con el dedo acusatorio.

"Los votantes del Frente de Todos consideran que las dos principales causas de la crisis económica son la pandemia y la herencia del gobierno de Mauricio Macri. Mientras que los votantes de Juntos por el Cambio lo atribuyen, con un alto porcentaje, a la influencia de Cristina Kirchner (79%) y la gestión de gobierno de Alberto Fernández (72%)", se lee en el informe.

Esa división encuentra el caldo de cultivo perfecto en un escenario de miedo e incertidumbre. Las causas más frecuentes tienen que ver con lo económico y lo sanitario. Para Rouvier y Asociados, las preocupaciones más fuertes son "No poder afrontar los gastos del mes", "Quedarme sin trabajo" y "contagiarme o que alguien de la familia se contagie".

Ricardo Rouvier también preguntó de quién es la culpa de la actual situación socioeconómica, y la cosa parece dividida. Para el 31 por ciento, es de Macri; para el 33.7 por ciento, de Alberto Fernández, y para el 31.6 por ciento, es de los dos. Si se mira la "película" en lugar de la "foto", se nota que cada vez menos personas se inclinan por señalar al expresidente y se centran en el actual.