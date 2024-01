"EL VILIPENDIO DEL AMOR" por Guillermo Rivelis

Escuchamos muy frecuentemente la expresión “los amo”.

En escenarios.

En programas de televisión.

En discursos políticos.

“Los amo”, “Amo la patria”, “Amo la vida”, entre otras expresiones de este tipo.

No se trata en estas líneas de avalar o desconfiar de tales expresiones, sino de pensar el amor desde algún lugar fundamentado para que cada persona pueda distinguir las cosas.

Esta difusión de expresiones vinculadas al amor constituye, a mi entender, un vilipendio del mismo.

En “El arte de amar”, Erich Fromm brinda cuatro componentes que constituyen el amor.

Amor conyugal, de pareja, de amistad, amor a Dios, amor a la patria…

Los elementos son: cuidado, responsabilidad, respeto, conocimiento.

El cuidado supone la preocupación y ocupación por la vida de lo que amamos.

Plantea Erich Fromm que si una persona dice que ama sus plantas, pero sistemáticamente no las riega, entonces no las ama porque no las cuida.

Responsabilidad implica responder a las necesidades de lo que amamos.

Es un “estar ahí”, cuando lo que amamos necesita que “estemos ahí”.

Es, incluso, poder anticipar su necesidad.

Respeto es no invadir la vida de lo que amamos.

No agobiarlo.

Y aceptarlo tal cual es y no como quisiéramos que fuera.

No pretender que sea quien no es.

Conocimiento, refiere al conocimiento profundo dada la profundidad del vínculo.

Es un conocimiento que incluye empatía.

Me permito agregar un quinto elemento: admiración.

Entiendo que no se ama lo que no se admira.

Admirar no significa que lo otro sea perfecto, sino que lleva en sí una condición que quien ama admira.

Es importante cuando escuchamos decir que nos aman, observar si nos cuidan, se hacen responsables por nosotros, nos respetan, nos conocen y nos admiran.

Del mismo modo, cuando decimos amar sincerarnos acerca de si cuidamos, nos responsabilizamos por lo que decimos amar, lo respetamos, lo conocemos, lo admiramos.

Es necesario que le devolvamos sentido a las palabras.

Que no sean vilipendiadas.

Que las pongamos y nos pongamos en eje.

Y que le devolvamos al amor: verdad, realidad, valor.