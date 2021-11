(*Alumna de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del Instituto Superior en Formación Docente y Técnica Nº 15 de Campana/ Materia: Práctica Profesional I. Periodismo Gráfico - Docente: Lic. Luciana Fernández)

“Siempre militando juntas de sol a sol, con el amor y las convicciones como bandera”

Lucía Ramírez.

Lucía Ramírez es docente de inglés, pertenece a la agrupación feminista “Hermanadas” y lleva adelante proyectos que reivindican los derechos de las mujeres. Es militante del “Frente de todos” y participó del espacio de Rubén Romano en éstas últimas elecciones PASO.

- A partir de marzo de 2020, ¿qué pensaste cuando se habló de cuarentena y pandemia?

- Sinceramente no sabía bien qué pensar, porque era una experiencia inédita para todos. Entendía que era muy preocupante lo que se venía, pero creí también que iba a ser a corto plazo. Yo sólo pensaba cómo iban a seguir las clases. Y cómo iban a hacer los chicos que no tenían acceso a la tecnología.

- ¿Y a partir de eso cómo se modificó tu rutina laboral y diaria?

- Por un lado, siempre trabajé muchas horas fuera de mi casa, entonces fue reencontrarme con mi hogar, y empezar a ocupar otros espacios. Tenía que organizar todas las clases de forma virtual, hice varios cursos online de herramientas para poder dar clases, desde qué era Zoom hasta para hacer videos. Para los nenes de primaria hice un canal de YouTube, y para quienes no tenían acceso me reinventé con el tema de WhatsApp. El teléfono pasó a ser una extensión de mi cuerpo. Y por otro lado con respecto a mi rol o a mi colaboración en el acompañamiento a víctimas, se complicó muchísimo, porque la pandemia desató la otra pandemia, la de los femicidios y violencia de género. Muchas mujeres quedaron encerradas con sus agresores, y por teléfono uno siente que no puede hacer mucho.

- Siguiendo un poco con esto. ¿Qué proyectos pudiste llevar a cabo?

- En Campana existe la Asamblea Permanente de Mujeres y Disidencias en la cual estamos todas conectadas, y lo primero que hicimos fue armar un cuadernillo en versión digital para poder mandárselo a todas las mujeres que lo necesitaran y un recursero, con todos los teléfonos útiles a donde llamar y direcciones donde acudir en caso de emergencias.

Y después nosotras desde Hermanadas empezamos a trabajar en el proyecto que presentamos en el Concejo Deliberante de “Gestión menstrual'' el cual solicita que el municipio pueda proveer de forma gratuita, universal e irrestricta todos los productos de gestión menstrual, para las personas menstruantes. Lo tienen que garantizar en todos los CICs, CAPs, el Hospital Municipal y tienen que haber botiquines de gestión menstrual en las escuelas. El gasto que se genera es enorme. Un paquete de toallitas íntimas sale alrededor de $220 el más económico y que no es el mejor y de solamente ocho unidades. Si se saca un cálculo rápido, en el año se suma más de $4000 de una sola persona en una familia y si hay más de una persona menstruante en la familia es mucha plata que muchas familias no lo pueden costear. Y aparte la menstruación es un factor de ausentismo tanto escolar como laboral.

El segundo paso sería empezar a hablar sobre la problemática y la concientización sobre la menstruación sostenible, ¿qué quiere decir eso? Que todas las toallitas que desechamos tardan mucho tiempo en degradarse en el medio ambiente, por lo cual, pensamos en el uso de la copa menstrual como una actividad cotidiana. Pero esto sería un paso más adelante.

- Con respecto a tu presente laboral, ¿cuáles fueron las mayores modificaciones que tuviste con respecto al 2020?

- En 2021 sigo trabajando en las escuelas y en el instituto de inglés , y además me incorporé al equipo de una de las postas de vacunación contra el covid, que armó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Desde el 1° de febrero, me desempeño en la parte administrativa, en la parte de recepción y admisión de las personas, que también es algo muy shockeante en algunos casos, porque es como convivir con la vida y la muerte todo el tiempo, la vacuna es sinónimo de vida y de esperanza y también todos los días llegaba alguien diciéndote que se quería vacunar rápido porque tenía algún familiar fallecido por covid o veías gente muy joven que vino con secuelas muy graves.

- ¿Qué sensaciones te transmitían las personas en el vacunatorio?

- Y bueno, hemos pasado por todo, es como una montaña rusa de emociones, al principio lamentablemente debido a la gran desinformación y las fake news, la gente llegaba llorando, con miedo, o gente que llegaba y te insultaba, porque había escuchado o leído en un posteo de Facebook cosas totalmente falsas. Afectó mucho también a los adultos mayores que en algunos casos estaban mucho tiempo solos frente al televisor y escuchaban cualquier cosa. Después las mismas personas que se fueron a poner la segunda dosis iban felices de vacunarse, por esto decía que fue como un subibaja y en etapas. Luego con el avance de la campaña de vacunación, fue fluyendo, la gente empezó a entender que era necesario vacunarse y nosotros en Campana llegamos a unos de los niveles más altos de vacunación. Se cree que en noviembre ya vamos a estar inmunizados todos los y las campanenses que se anotaron.

- Con respecto a la campaña de vacunación, ¿Cuáles pensás que fueron sus puntos más fuertes y débiles en Campana?

- Uno de los puntos más fuertes creo que fue el gran trabajo en equipo que hubo. En las postas de vacunación (lugar donde se aplican las vacunas) tuvimos algo casi tan importante como las vacunas, que fue el capital humano. Es decir, todas las personas te decían "me atendieron súper bien”, sobre todo los adultos mayores que están acostumbrados que a dónde van los maltratan, dos horas para hacer una fila, no los atienden. Creo que todos nos pusimos la camiseta de la vacunación y entendimos, cada uno en su rol, desde las vacunadoras, administrativos, personal de maestranza, personal de seguridad, los encargados de cuidar los freezers, que con empatía, amor hacia el otro y compromiso íbamos a construir algo más fuerte. También entendimos que si esperábamos la ayuda oficial del municipio no iba a llegar nunca, y saber que había que remarla solos y que tenía que salir todo bien y así salió.

El punto débil quizás fue la comunicación en el sentido de comunicar más a la gente para que estén todos al tanto de las novedades. En algunos casos llegaba gente que nos decía: no me enteré que ya estaban poniendo vacunas a mayores de 18, por ejemplo o no me enteré “tal cosa”.

- Pasando a la actualidad, sé que sos militante para el Frente de todos, y en este caso para la lista de Rubén Romano. ¿Vos cómo viviste las últimas Paso?

- La viví con mucho trabajo, pienso que para las personas que no militan y no son parte de un espacio político, es difícil de entender, pero la militancia es un estilo de vida.

Vengo de una generación que entiende que la política es la herramienta de construcción, de transformación, y entender que, si nosotros no hacemos algo para cambiarlo, y lo mismo me pasa con el movimiento feminista, nadie lo va a hacer por nosotros.

En Campana es necesario recuperar la ciudad, principalmente para que los barrios se sientan representados, que no somos solamente la calle Roca, sino que también somos el fondo de Otamendi que no tiene cloacas, que también es San Luciano y San Cayetano que todavía hay un montón de gente que no se puede hacer el DNI, que es Villanueva que no tiene cordón-cuneta, y así un montón de cosas.

Los y las campanenses que formamos parte de organizaciones políticas queremos mejorar nuestra ciudad, queremos que sea una ciudad donde nuestros hijos se quieran quedar, no en una ciudad que se convierta en un lugar que sea de paso y que nuestros hijos cuando crezcan se quieran ir.

Por suerte los vecinos nos acompañaron, ganamos las internas, ya que había cinco listas y la de Rubén Romano, sacó la mayor cantidad de votos así que seremos los titulares de las listas que se van a presentar en noviembre.

- ¿Y por haber sacado la mayoría de los votos en las internas, qué conclusiones sacas de ese porcentaje?

- Como es una elección interna, es decir que todas las personas que son afiliadas o simpatizantes o adherentes buscan o eligen su propio representante, entiendo que es una práctica sana de la democracia en la cual de las cinco listas se eligió a Rubén, sin desmerecer a las otras listas, por supuesto. Creemos que la gente necesita confiar, en personas que nunca les fallaron, que nunca los dejaron solos, yo creo que eso pasó. Romano tiene una trayectoria de 30 años siendo médico, y nos encontramos con gente en la calle que se acuerda que no tenían obra social y los operó igual. Paralelamente, detrás de él hay un equipo que viene trabajando mucho y en el cual hay mucha gente joven que intenta ser el recambio de todo esto. Y cuando hablo de juventud, no hablo solamente de las edades, si no, de la juventud de las ideas.

Sé que Ruben tiene un gran compromiso con las y los campanenses y que si le dan la oportunidad de poder avanzar en estas elecciones y que puedan entrar muchos más concejales, el Concejo Deliberante va a ser un espacio diversificado.

Lo importante es que más allá de la coyuntura política, de la coyuntura laboral o de las coyunturas personales, siempre está bueno pelear por los derechos de cada uno y por lo que uno cree que es justo.