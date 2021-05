"La abuela María", mi abuela materna, italiana de nacimiento, nos (a sus nietos) despertaba los 25 de mayo con matecito dulce y cantando en voz suave y bajita:

"El Sol del veinticinco

viene asomando...

El Sol del veinticinco

viene asomando…

Y su luz en el Plata

va reflejando…

Y su luz en el Plata

va reflejando…"

Hasta ahí cantaba y repetía. Para mis oídos de entonces y en el recuerdo de ahora, cantaba esa estrofa más hermosamente que como lo había hecho Gardel.

La abuela María amaba el país que la había recibido, siendo muy chiquita, junto a su mamá viuda y sus dos hermanas.

Vivieron en un conventillo y conocieron, respetaron y quisieron a personas de otras procedencias. Aprendieron recetas de comidas españolas y a tomar té preparado en samovar.

A los quince años se enamoró de Gerónimo, el joven que la encandiló. Hijo de vascos franceses trabajaba en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Se casaron y tuvieron cuatro hijos.

Con el sueldo de empleado municipal de Gerónimo, compraron una casa muy grande en Flores. Ya vieja entonces.

Muchas cosas eran más difíciles que ahora y, muchas otras, más fáciles.

Aquellos despertares constituyen unos de los recuerdos más hermosos y cálidos de mi infancia.

La abuela María nos transmitía bienestar y pertenencia.

La pertenencia a algo (un país, en este caso) no supone enfrentamiento con otras pertenencias. Antes bien, contribuye a construir la propia identidad.

Ayer fuimos convocados por el Presidente de la Nación a transitar estrictas restricciones. No nos gustan. Nos ponen en situación de extrañar a personas que queremos, de dañar nuestra economía (ya muy dañada para la mayoría de los argentinos), a limitarnos y limitar a los niños en necesarios esparcimientos, entre otras muchas cosas.

¿Son adecuadas las medidas? No tengo respuesta para eso que me pregunto porque carezco de conocimientos al respecto.

Son las que se formularon ahora. Es lo que tenemos y deberíamos respetar. Ojalá conduzcan a una disminución significativa de los contagios y de las muertes. Si no las acatamos, no lo sabremos.

En lo personal, no me gusta el tono catedrático de nadie que, además, distribuya culpas y responsabilidades y no reconozca las propias, mucho más gravitantes, además, cuando se es Poder Ejecutivo. Pero haré un esfuerzo para diferenciar las medidas de la manera en que fueron expresadas.

Desde el punto de vista social, estaríamos mucho mejor si dirigentes (de los transitorios oficialismos y las transitorias oposiciones) reconocieran públicamente errores propios. Lo mismo vale para cualquier autoridad (de gremios, empresas, movimientos sociales, escuelas, sociedades de fomento…).

La autocrítica es una virtud. Una virtud, tal vez, poco frecuente. Vale también para quienes no somos dirigentes.

No vamos a tener modo de salir de esta tremenda situación que estamos viviendo si no es, entre otras cosas, pacificando. Reconociendo a todos los otros como semejantes. Comprendiendo que no tiene sentido discutir acerca de qué color vamos a pintar la pared si se nos está cayendo el techo.

Ahora, reitero, están estas medidas. Mi más ferviente deseo consiste en que sean efectivas. Si no lo son, o no suficientemente, que no sea porque los ciudadanos no las pusimos en práctica. Y que los responsables de tomarlas reconozcan explícitamente que deberían reverlas para intentar por todos los medios ir avanzando hacia la solución del problema inmenso que tenemos planteado.

Tal vez salga el sol este 25 de mayo. De todos modos, será un sol oculto en los nubarrones de muchísimas personas fallecidas y muchísimas más, contagiadas.

Me pregunto si la abuela María nos despertaría con el matecito dulce y su voz entonada y acariciadora. Probablemente sí, pero estaría muy triste. Porque era muy buena persona. Porque amaba a su familia y tenía ojos y sentimientos para otros. Porque estaría preocupada y con temor. Como hoy estamos nosotros. Y seguramente, nos dejaría usar todo lo que quisiéramos, incluidos sus enseres de la cocina, para que pudiéramos jugar sin salir de la casa.