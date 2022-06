Buenas noches. A las 21 hs del día de ayer cuando transitaba con mi familia por la ruta 193 kilometro 5 a 6 me encontré con varias piedras enormes en camino. Por esquivarlas casi choco con un camión, debiendo irme a la banquina.

Un integrante del foro subrural barrio La Florida al enterarse fue y sacó las piedras, también se apersonó urgentemente Policía Vial Zárate.

Hoy no pasó nada pero no es la primera que ocurre, hace poco otra persona casi pierde la vida cuando se llevó por delante una de esas piedras, los autores aún no fueron detenidos.

¿Qué espera la policía para hacer la prevención necesaria o detener y evitar estos casos? Ya se informó también a Fiscalía.