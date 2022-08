Por Marcelo Torres... El show de euforia acusatoria del fiscal Luciani, entrenado en cursos de arte dramático que algunos miembros del Poder Judicial toman para impresionar a la sociedad a falta de pruebas, tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el blanco.

Hacia ella apunta el poder conservador disparándole, en realidad, al poder popular y a los actos de gobierno soberanos. No buscan tanto que no haya Cristina como que no haya política. Sin política, mandan los que mandan.

Cristina es la prueba de que los actos políticos se pagan en una farsa de justicia, mientras que la concesión de la política al poder de siempre se premia con la impunidad. Hace falta ver quiénes son perseguidos y quienes no para que se revele el por qué.

La dirigencia política que no teme, aquella que cree que la política es un poder delegado que hay que ejercer en favor del bien común y no de la consolidación de los privilegios, repudia esta caza por lo que tiene de aparatosa y mendaz.

La sociedad sabe qué política y qué políticos son capaces de evitar que se la dañe. Cristina ha sido y es una defensora incansable de una sociedad justa.

Hoy, que se la acusa por lo que representa para los sectores populares, la defendemos y la acompañamos. Todas las farsas tienen un límite, y esta parodia de justicia terminará revelándose como lo que es: un intento más de que la Argentina sea un país en que los sectores populares no tengan voz.