"El problema histórico de Argentina", por Ivo Marinich

Una física resuelve por qué Argentina es un país que no deja de estrellarse como un barrilete contra un árbol...

Todos conocemos el "problema histórico" de Argentina. Ese tibio eufemismo condensa los vaivenes de un país que, pese a saberse rico, no deja de estrellarse como un barrilete contra un árbol; que vuelca una y otra vez como vehículo conducido por un animal; que vuelve a pinchar como una rueda repleta de parches. Lo que nadie hubiera sospechado, ni bajo los efectos del estupefaciente más lisérgico, es que lo resolvería un científico. Ni político, sociólogo, literato o gurú del espectáculo: un científico, específicamente una física.

Lo maravilloso de este descubrimiento es su absurda sencillez, aunque es sabido que la genialidad se caracteriza menos por lo intrincado de su hallazgo que por ser capaz de quitar el velo de lo que está frente a nosotros. Esta física argentina, merecedora de la candidatura al Nobel, desarrolló una teoría brillante, transversal a otras disciplinas como la sociología, la historia, las ciencias políticas, que será resumida a continuación sin retóricas científicas o académicas.

En pocas palabras, Argentina es un país con diferentes husos cronológicos. Pero a diferencia de otros países con el mismo fenómeno geográfico, como es el caso de los norteamericanos, por ejemplo, cuyos estados California y Nueva York tienen tres horas de diferencia, el desfasaje cronológico de nuestro país no se mide en horas, sino en décadas.

Este fenómeno, según desarrolla la investigadora, surge durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas (1829-1852). Fue tal la centralización económica en aquellos años —como es bien conocido, Buenos Aires monopolizaba los recursos de la aduana portuaria, lo que contrajo severos enfrentamientos políticos y militares con el resto de las Provincias—, que se produjo un desequilibrio temporal (le llamó "relatividad cronológica geopolíticamente estimulada"), afectando varias regiones del país. Eso hizo que en ciertas zonas el reloj fluyera a la par del resto del mundo, y que en otras se ralentizara.

Por eso en algunas ciudades se tira la comida y en otras mueren personas por desnutrición; por eso hay quienes dicen República y quienes dicen Confederación; por eso hay niños que van a la escuela en subterráneo, y niños que caminan kilómetros para sentarse frente al pizarrón; por eso algunos lloran a Maradona y otros lo ven debutar por televisión; por eso hay pueblitos que por las noches todavía le temen al malón.

La científica plantea que no existe una Argentina, sino múltiples, pertenecientes a diferentes tiempos entre 1829 y la actualidad. A modo de conclusión, advierte que el desfasaje temporal en el territorio, en lo que a la ciencia atañe, es irreversible. Sin embargo, arroja una solución alternativa: hacer lo que no hizo Rosas durante su gobernación, esto es, descentralizar no solo las riquezas, sino el recurso humano, los medios de comunicación, la cultura, el deporte y la idea de identidad nacional con el objeto de fomentar un verdadero federalismo