Por DC... Habló Furlán, dijo que hace dos años que el HCD está a la deriva. Dijo que Matilla le dio una herramienta a Cáffaro. Dijo que el peronismo lo ha ayudado a consolidar una gestión. Acusó de mezquindad al sector de Nuevo Zárate. Dijo que el peronismo tiene un compromiso con la sociedad.

Si él lamenta tanto el tema de que las cosas hayan terminado así como dijo en un momento, hay muchas cosas para preguntarle al estimado Abel Furlán. Si habla es que quiere dejar todo establecido.

¿Y por qué no dijo que el Dr. Matilla asumió como presidente con votos de Matzkin, Unrein, etc? ¿No le da vergüenza al sindicalista titular de la UOM nacional, nada más y nada menos, haber pactado con quien dice enfrentar políticamente? ¿No siente algo si es que tiene un corazón peronista como dicen algunos de sus obsecuentes? ¿No siente nada, no pasa nada por su corazón?.

Creo que su origen es humilde, como el de todos nosotros. ¿Entonces cómo puede ser que de repente habría pactado con Matías Ranzini?

¿Qué acuerdo habría existido para que Cambiemos votara por un peronista? Los ajustadores votaron por un peronista. ¿En carácter de qué habla Furlán?. En calidad de qué pregunto, porque él no es consejero, es algo así como un general en las sombras que conduce al PJ de Zárate.

Esta mañana muy tempranito un concejal me dijo: “le pregunté a Matilla y Matilla dice que dijo: no, voy por todo porque tengo la orden de Furlán”.

¿Qué es ir por todo? Son preguntas que tendrían que responder ellos. ¿Qué es “voy por todo”, Dr. Matilla? No dice nada en la complaciente nota. (¿por qué fue muy complaciente la nota que lo único que hizo el PJ de Zarate fue solo pedir secretarias?).

¿A qué tarea se refiere cuando habla del compromiso con la sociedad del peronismo? ¿qué hicieron los hombres de su entorno en el ejecutivo por la gente? ¿Cuál es el trabajo de gestión de los hombres de su entorno? Mejor no nombrarlos para no darles chapa.

Por otra parte lo acusó de mezquindad a Cáffaro, Cáffaro tendrá mil errores, miles de errores por supuesto, no es el intendente perfecto, se equivoca y mucho, como todo funcionario que hace se equivoca, ahora ¿al amigo Furlán le parece que Cáffaro fue mezquino cuando se conformó el Frente de Todos? En el frente hay comunistas, uno de los movimientos sociales, gremialistas ¿Eso es ser mezquino?.

Ahora en un momento de esa nota muy complaciente dijo que Matilla le va a dar la herramienta para que Cáffaro pueda gobernar mejor o algo por el estilo, el gremialista Furlán, los que solo tienen aspiraciones individuales no entienden el sueño colectivo.

Lea un poquito más a Perón amigo, acá no lo están entendiendo al sueño colectivo que es que Zárate esté mejor. Y hoy es la hora de los desleales por no decir traidores, que es una palabra muy fuerte y a alguien le suena mal, pero quizá en esta situación lo vale.

Rompieron el Frente muchachos, y pactaron con la oposición. Rompieron el Frente de Todos, ese frente que tenía que perdurar hasta que duela.

El PJ de Zárate de la calle Moreno rompió el Frente. Pactó con quien nos ajustó, con quien nos hizo pasar mala vida, pactó con la gente de Macri. Usted, estimado Furlán, está poniendo en serio riesgo la tarea de un compañero. Los pactos o los acuerdos no se programan, los acuerdos se cumplen.