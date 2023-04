El piloto de Zárate Gabriel De Lucca la peleó y pudo sumar en el kartódromo de Ciudad Evita

Afirmado nuevamente en el lote de punta, Gabriel De Lucca disputó el pasado fin de semana, la segunda cita de la temporada 2023 de RMC Buenos Aires. El piloto de Zárate, se perfiló entre los candidatos a la lucha por el podio desde los entrenamientos de la clase Master Max. Este Evento #2 del Torneo de Otoño, se disputó en el kartódromo de Ciudad Evita.

Gabriel comenzó buscando la puesta a punto de su unidad, para limar diferencias con quienes marcaban las mejores marcas. De esta forma, en la jornada del sábado, fue acercándose a los tiempos de punta paulatinamente. En la clasificación le correspondió el 8° registro, mejorando luego desde esa condición de partida en las dos mangas sabatinas al P5 y P6.

Cumplida esta primera parte del fin de semana, explicó: “Arrancamos bien, pero no tuvimos una buena clasificación. Estamos cerca en los tiempos, pero quedamos 8°. Hicimos una buena primera manga, llegamos 5°, y en la segunda quedamos 6°. Estuvimos más cerca en los tiempos, pero todavía no encontramos la puesta a punto del karting y en el último sector, cuando salimos a la recta, el karting se va mucho de cola. Ahí es donde más perdemos. Lo bueno es que sabemos lo que tenemos que corregir y lo vamos haciendo de a poco, para no tener después otros problemas. Vamos a seguir trabajando en el auto para mejorarlo. Tenemos el ritmo y queremos redondear en la Final”.

En la mañana del domingo, durante el desarrollo de la tercera batería clasificatoria lo sorprendió un inconveniente que lo obligó al abandono con tan solo 3 vueltas cumplidas. Para la Final, recuperada su unidad, salió a pista para buscar el mejor resultado posible, pero por sobre todas las cosas, girar el total de las vueltas de la competencia. En el primer tercio de la carrera, había alcanzado el P10, y sobre los últimos giros, se afirmó en el P7 desde donde cruzó la línea de meta.

Luego de completar todas las instancias del fin de semana en Ciudad Evita, el piloto de Zárate, expresó con cierto alivio: “Lo positivo es que estuvimos a 2 décimas de la mejor vuelta rápida y que pudimos dar todas las vueltas. Fuimos mejorando. Tuvimos un buen jueves, pero después no salieron las cosas bien. El equipo es de ‘10’, se matan para darme lo mejor y a pesar de eso, a veces las cosas no se dan como uno espera. También están los errores que uno puede haber cometido. Pero después de haber estado siempre adelante en la fecha anterior, a tener que pelear mucho desde atrás, desanima bastante. Pero ya tenemos que reponernos y empezar a pensar en la siguiente fecha”.

Y por último, agradeció: “Quiero agradecer todo el trabajo del fin de semana a mi equipo, al RG Racing kart, al Bubu, a Axion Team por el motor y por supuesto a mi familia, y a los que me apoyan: Pradecom, CMP, Grupo MZ”.

El kartódromo porteño será el escenario que recibirá al próximo compromiso de la categoría el fin de semana del 6 y 7 de mayo. Allí, Gabriel De Lucca llegará con 64 puntos, ubicado en el P7.

RMC BUENOS AIRES 2023 - TROFEO DE OTOÑO - EVENTO #2

Kartódromo "Rubén Luis Di Palma", Ciudad Evita (Buenos Aires)

MASTER MAX

Clasificación: 1. Carreira, Gustavo 47,344

1ª Manga: 1. Carreira, Gustavo, 2. Pernigotte, Sebastián, 3. Latorre, Hernán, 4. Giraldez, Leonardo, 5. De Lucca, Gabriel, 6. D'Atri, Tomás, 7. Moretta, Pablo, 8. Polvera, Javier, 9. Parisi, Emiliano, 10. Martich, Carlos, 11. Consolini, Omar, 12. Villar, Lucas, Sv. Bava, Juan C., Sv. De Sosa, Ricardo.

2ª Manga: 1. Carreira, Gustavo, 2. Pernigotte, Sebastián, 3. D'Atri, Tomás, 4. Latorre, Hernán, 5. Giraldez, Leonardo, 6. De Lucca, Gabriel, 7. Parisi, Emiliano, 8. Martich, Carlos, 9. De Sosa, Ricardo, 10. Bava, Juan C., 11. Consolini, Omar, 12. Villar, Lucas, 13. Polvera, Javier, 14. Moretta, Pablo.

3ª Manga: 1. Pernigotte, Sebastián, 2. Latorre, Hernán, 3. Carreira, Gustavo, 4. Parisi, Emiliano, 5. D'Atri, Tomás, 6. Polvera, Javier, 7. Giraldez, Leonardo, 8. Moretta, Pablo, 9. Martich, Carlos, 10. Bava, Juan C., 11. Villar, Lucas, 12. De Sosa, Ricardo, 13. Consolini, Omar, Nc. De Lucca, Gabriel.

Final: 1. Carreira, Gustavo, 2. Pernigotte, Sebastián, 3. Latorre, Hernán, 4. Polvera, Javier, 5. Moretta, Pablo, 6. Martich, Carlos, 7. De Lucca, Gabriel, 8. Consolini, Omar, 9. Villar, Lucas, 10. De Sosa, Ricardo, Nc. Bava, Juan C., Sv. Giraldez, Leonardo, Ex. Parisi, Emiliano, Ex. D'Atri, Tomás.

Campeonato Extraoficial: 1. Carreira, Gustavo 191 - 2v, 2. Pernigotte, Sebastián 147, 3. Latorre, Hernán 146, 4. Polvera, Javier 75, 5. Parisi, Emiliano 67, 6. Bava, Juan C. 65, 7. De Lucca, Gabriel 64, 8. Martich, Carlos 51, 9. Moretta, Pablo 51, 10. Giraldez, Leonardo 45, 11. Barnetche, Francisco 42, 12. De Sosa, Ricardo 41, 13. Villar, Lucas 38, 14. Consolini, Omar 22, 15. D'Atri, Tomás 21, 16. Barcia, Ernesto 20.