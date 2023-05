El "Otro" altera por Guillermo Rivelis

Jean-Baptiste Fages, Sociólogo y Doctor en Historia de la Filosofía, escribió:

"Aceptar las diferencias es la condición sine qua non del diálogo".

Diálogo, por ejemplo, entre dos personas.

Cada uno es un "yo" y un "otro" del otro.

Yo y otro.

Otro y yo.

La diferencia yo - no yo (eso que posteriormente será "otro") es de temprana constitución en la vida humana.

Pero no es de fácil estabilidad y enriquecimiento.

Múltiples entrecruzamientos se producen en ese vínculo yo - otro que lo complican y lo complejizan.

Uno de ellos es el mecanismo de "proyección" por el cual vemos en el otro cosas que en realidad son nuestras.

Pensamos, por ejemplo, que la otra persona no me quiere bien cuando tal vez soy yo quien, sin darme mucha cuenta, no la quiero demasiado.

Las personas adultas, que establecimos siendo pequeños la diferencia yo - no yo, solemos ser intolerantes a las diferencias que se ponen de manifiesto en el vínculo.

Es necesario que sepamos que el "otro" es "alter" (lo otro, lo distinto) y el "alter" altera.

El "otro", el "alter" nos saca de nuestro silencio, de nuestro ensimismamiento, de nuestro refugio en nosotros mismos, de nuestro aislamiento, a veces defensivo y otras veces placentero.

Nos despierta, nos convoca, no nos deja tranquilos, nos interpela, conmueve nuestra zona de confort.

Nos molesta.

Afortunadamente.

Porque es así como no nos deja solos.

Y es en esa incomodidad del vínculo con otro, con el "otro", reconocido como "otro" y diferente, como podemos edificar las más hermosas y fecundas construcciones humanas.