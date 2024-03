El Municipio de Zárate se refirió al brote de dengue y remarcó la importancia de mantener los cuidados para la prevención de la enfermedad

Este martes, el secretario de Salud municipal explicó en conferencia de prensa cómo es la situación a nivel local, teniendo en cuenta el aumento de casos que afecta al país.

El Dr. Ricardo Iglesias, comenzó explicando las acciones que desde el Municipio de Zárate se están llevando a cabo, y la cantidad de casos confirmados hasta el momento:

“Los casos detectados corresponden a 28 pacientes que no son autóctonos. La ciudad de Zárate no tiene casos autóctonos. Todos han sido importados. Lo que estamos haciendo es el control de los brotes. Cuando recibimos la denuncia del Sistema Integrado Nacional vamos a la casa, controlamos la familia, que no haya personas con cuadro de fiebre o dolor de cabeza, se hace un seguimiento con sanitaristas verificando esa casa y la de los vecinos, en un radio de 300 metros y se realiza la fumigación del domicilio del paciente”, dijo el profesional, quien remarcó que los casos han sido leves e importados.

“El Municipio lo que hizo con estas personas detectadas por el sistema SISA de Nación, es proveer de repelentes para que lo usen las familias. Y en aquellos casos de familias muy humildes, desde Desarrollo Humano se las ayudó con viandas de comida, para contener el período de 10 días que deben estar en el domicilio”, agregó.

“El Aedes Aegypti es un mosquito domiciliario. Lo más importante es la prevención, es decir, la limpieza de los domicilios, el uso de los mosquiteros para que el mosquito no pueda ingresar, limpiar los patios, descacharrar lo máximo posible, quitar trapos mojados donde se desarrolla el mosquito, entre otras medidas”, subrayó.

“El vecino que presente síntomas debe recurrir rápidamente a la consulta médica. Los hospitales están en alerta. Es importante hacer el análisis de laboratorio porque el hemograma marca si está con evolución de dengue y sirve para dar las indicaciones de cuidado. En caso de que el paciente tenga una infección leve, lo más importante es el reposo. Estar en cama, hidratarse, no tomar aspirina, ibuprofeno, diclofenac, porque son antiinflamatorios que aumentan el sangrado, el único indicado es el paracetamol para el dolor corporal y la temperatura. Es importante que la persona que se encuentra bajo estas circunstancias sintomatológicas no salga de la casa porque todavía no ha desarrollado los anticuerpos. Si el paciente ha pasado la evolución de la enfermedad ha generado anticuerpos, por lo tanto, no contagia a las demás personas si es picado por un mosquito”, concluyó el secretario de Salud.

Esquema de fumigaciones

El director de Zoonosis, Álvaro Battista Palacios, explicó en qué consisten las tareas de fumigación que se están desarrollando en la ciudad bajo protocolos nacionales y provinciales, para evitar la generación de mosquitos adultos transmisores de dengue.

“El Aedes Aegypti es un mosquito domiciliario. Todas las medidas que nosotros hagamos de control químico, como es una fumigación, deben ir acompañadas del saneamiento del domicilio. Tiene que participar activamente la población en la lucha contra el dengue”, puntualizó.

Destacó que las fumigaciones abarcarán todos los barrios del distrito. Esta semana comenzaron en barrios como Los Ceibos, La Esmeralda, El Gauchito, Barrio Yrigoyen, Villa Negri, Los Olivos, 6 de Agosto, Los Pomelos, El Progreso, Las Picadas. Hoy se realizó en barrio La Esperanza, Nueva Esperanza, Los Rosales, Pitrau, Ferroviario, barrio Zárate, Mariano Moreno, Malvicino, San Luis, Villa Nueva, Villa Carmencita, Los Fresnos y en el predio del Hospital Favaloro. El miércoles se comenzará en Matadero, Provincia y Municipio, Orsi, Casuarinas, Burgar, Barrio Alberto, Artesanía, San Jacinto y Escalada. El jueves se realizará un control ambiental de los espacios públicos: Costanera, Parque Urbano, Mirador, Parque de la Cruz, y ciudad de Lima. El sábado se fumigará en barrio H, Villa Angus, Reysol. Y la semana que viene se comenzará por barrio Mitre, COVEPAM, Juana María, Unión y Fuerza, La Ilusión, Agua y Energía, España, Los Robles, para retomar la zona baja de la ciudad y seguir por los barrios linderos a la Av. Antártida Argentina. A la par, se continuará reforzando aquellas zonas que lo requieran y sumando más barrios.

“Es una medida que se lleva a cabo para la contención de un brote epidemiológico, para disminuir la cantidad de mosquitos adultos. Invitamos al vecino a que cuando se haga la fumigación abra las ventanas y las puertas y que se genere una circulación para que la entrada del producto llegue al foco del criadero. Las fumigaciones se hacen en el horario de mayor actividad del mosquito, muy temprano por la mañana”, finalizó.

Por último, el subsecretario de Ambiente, Marcelo Pastore, manifestó: “Queremos llevar tranquilidad a los vecinos de que es un producto que tiene trazabilidad del SENASA, son utilizados para controlar el vector que transmite esta enfermedad. No es un producto que llegue a los animales de compañía, no es perjudicial. Se busca un equilibrio ecológico dentro de la situación en la que estamos. Los vecinos deben tomar conciencia de que cualquier gestión que se realice no va a ser suficiente sin el acompañamiento de los buenos hábitos que uno tiene que llevar adelante en su domicilio, lo que es el descacharreo”.