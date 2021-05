Por Guillermo Rivelis

George Steiner (1929 - 2020), gran filósofo nacido en Francia, escribió en "Lenguaje y silencio" (Editorial Gedisa, Barcelona, 2013; original en inglés "Language and Silence, 1976):

"... la nuestra no es una época corriente. Se esfuerza bajo la tensión de lo inhumano, experimentada en una escala de magnitud y de horror singulares; y no está lejos la posibilidad de la catástrofe".

"...somos cómplices de lo que nos deja indiferentes…" (p.76).

"... Un humanismo neutral es o una pedantería o un preludio de lo inhumano…" (p.91).

Frases que no necesitan explicación, de un autor que estaba escribiendo en los inicios del último cuarto del siglo XX.

El comienzo de la pandemia produjo sensaciones, emociones, sentimientos, muy difíciles: incredulidad, asombro, mucho miedo, desconcierto, entre tantas otras.

Al mismo tiempo, pudieron leerse y escucharse expresiones de muchas personas que alentaban la esperanza de un cambio en el criterio de vida. Parecía que la humanidad iba a poder comprender que es UNA, que el virus no respetaba fronteras, nacionalidades, religiones, sectores sociales, diferencias económicas ni de niveles educativos. Íbamos a poder entender, tal vez, que los seres humanos somos semejantes y que estamos indefectiblemente relacionados unos con otros e influidos unos por otros.

Esto último, lamentablemente, no fue así. En nuestro país, por ejemplo, paulatinamente, empezaron a escucharse voces que censuraban a "gente pobre" (expresado esto de maneras irrespetuosas y crueles) porque andaban caminando por los lugares donde viven y luego "vienen a los cajeros de los bancos y nos contagian". El "nos" supone un "nosotros" de mejor nivel social y económico distinto al "ellos", tan despreciado en ese tipo de pensamiento. Probablemente, algunas de las personas que así se expresaban participen hoy de fiestas clandestinas en barrios privados o muy jerarquizados.

Los países centrales, poderosos desde los puntos de vista económico y geopolítico, con la salida de las vacunas, prontamente "marcaron la cancha", delimitaron territorios y se nutrieron de lo que necesitaban y de lo que necesitaban otros.

Laboratorios, pusieron condiciones y tendieron a optimizar sus ganancias.

Conflictos gravísimos, bélicos entre países estuvieron y están a la orden del día.

Problemas internos en distintos países adquirieron impresionantes niveles de violencia que se sumaron (y se suman) a la agresividad de un virus que agrede por su naturaleza y no por su intención.

En nuestro país, la conflictividad no ha llegado a traducirse en situaciones en las calles, de violencia tal que cobre vidas humanas.

Aún así, un fuerte enfrentamiento político, verbal y mediático genera desconcierto y sensación de desamparo. Asistimos a insultos, descalificaciones, acusaciones recíprocas de dirigentes políticos identificados con uno u otro de los dos frentes mayoritarios (y gobernantes) o con otros, que proclaman "vocación de diálogo" y que, supuestamente alrededor de consideraciones epidemiológicas y sanitarias, dirimen cuestiones de poder y de futuro electoral. Cuestiones que, por momentos, muchos momentos, parecen caprichosas.

La indiferencia, la neutralidad, la inhumanidad, han sido claramente desaprobadas en las frases citadas, escritas por George Steiner, quien, dada esas caracterizaciones, nos advertía (1976) de la posibilidad de una catástrofe. No se refería a la pandemia ni la pandemia responde a esa predicción.

Pero, la Humanidad, como tal, tiene serios problemas en escuchar a los grandes Maestros y en tener en cuenta los grandes textos, escritos por algunos de quienes la integran.

A veces, no siempre, toma en consideración la realidad. Y no deja de ser una pena que ciertos aprendizajes no tengan lugar por el uso limpio del raciocinio y el entendimiento, sino por ajustarse temerosamente ante una amenaza.

Parece ser que los países más poderosos (según los cánones antes mencionados) empiezan a registrar lo que muchísimos epidemiólogos les vienen diciendo. Y es que ellos, aun con la gran mayoría o la totalidad de sus habitantes vacunados, no estarán a salvo mientras haya un solo país en el mundo cuya población no esté total o mayoritariamente vacunada. Así lo indican las características del virus y sus mutaciones.

Puede ser, entonces, que en un periodo de tiempo, contemos nosotros y otros con las vacunas necesarias.

Parece ser que están visualizando que EL MUNDO ES UNO.

Sería deseable que en cada uno de los países, las personas entendiéramos que no estamos a salvo con las dos dosis de x vacuna aplicadas, si no está vacunado nuestro vecino. Y que, por lo tanto, no es totalmente seguro para una persona haberse vacunado si no se garantiza la amplia concreción de vacunación que logre la tan mentada y deseada "inmunidad de rebaño".

Cuando esto haya pasado, ¿habremos comprendido, por fin, que el mundo es uno, que estamos todos necesaria e inexorablemente ligados, que en la suerte de uno se juega la suerte de todos, que cuidarme es cuidarte y cuidarte es cuidarme?. No creo que esto ocurra inmediata y espontáneamente. Quienes así lo deseemos, quienes nos planteemos tal utopía (una utopía no es un imposible, es un faro que señala un camino), quienes pensemos en una Humanidad que considere a sus miembros como semejantes entre sí y que sea consciente que el malestar o el bienestar es para todos o para nadie (tampoco para los que se sienten inexpugnables por su dinero, poder y privilegios), quienes soñemos con un mundo verdaderamente humano y estemos convencidos de la potencialidad creadora y la posibilidad de realización de ese sueño, tendremos mucho, esperanzador y dignificante trabajo.