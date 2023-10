"El monstruo no ha muerto", por Guillermo Rivelis

Escribió Jorge Drexler: "No hay muerto que no me duela no hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela".

En psicología social se clasifican los conflictos de acuerdo a distintos criterios.

Uno de ellos, es su estructura.

Desde este punto de vista existen tres clases de conflictos.

1) Conflictos de suma cero. Uno gana lo que el otro pierde. Dos personas juegan una partida de dados, por ejemplo. Cada uno "apuesta" cinco pesos. El que gana se lleva sus cinco pesos y los cinco pesos del otro jugador. En la mesa queda cero.

2) Conflictos de suma positiva. Todos ganan y el conflicto consiste en cómo se distribuye la ganancia. Por ejemplo, dos socios han tenido una semana en la que han ganado más de lo habitual. Al repartir la ganancia, con distintos argumentos, cada uno dice que le corresponde el sesenta por ciento y al otro el cuarenta. Sea cual sea la forma de repartir la ganancia, ambos habrán ganado.

3) Conflicto de suma negativa. Todos pierden. El ejemplo que habitualmente se considera es el de una conflagración nuclear.

Entiendo que TODA GUERRA es una situación de conflicto de suma negativa.

Una sola muerte entre los supuestos ganadores implica una irreversible pérdida.

En este momento hablar de "conflicto" entre israelíes y palestinos no es descriptivo de lo que sucede.

La guerra es entre Israel y Hamas.

Hamas no representa al pueblo palestino.

Es un grupo terrorista que se representa a sí mismo.

Los palestinos que habitan en la franja de Gaza han quedado incluidos sin quererlo ni merecerlo.

Quienes han visto videos de las acciones terroristas, siendo personas normalmente sensibles, han padecido un hecho traumático.

Los efectos pueden ser varios y complejos.

También puede estar sucediendo en personas que, sin haber visto los videos, están suficientemente informados.

La guerra es brutal.

Las acciones terroristas sobre judíos y muy especialmente sobre niños, inimaginables, aberrantes, producto de mentes desquiciadas.

Un programa de televisión de hace muchos años (1970, Narciso Ibáñez Menta, Alberto Argibay) llevaba por título "El monstruo no ha muerto".

Se refería al nazismo.

Planteaba que el mundo había heredado la violencia del monstruo.

Es cierto.

El monstruo no ha muerto.

Para que muera, no hace falta matarlo.

Hace falta construir una humanidad mejor.

Un mundo mejor.

Mejores realidades y sociedades.

Eso está en manos de todas y cada una de las personas que repudiamos el terrorismo y que pensamos que ninguna guerra soluciona conflicto alguno.