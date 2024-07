El intendente Matzkin destacó las acciones impulsadas por el Municipio para el mejoramiento de calles, seguridad, servicio de agua y espacios públicos

El intendente dialogó con la prensa y destacó las obras de mantenimiento urbano que están en marcha en todo el Partido de Zárate.

Este jueves, el intendente Marcelo Matzkin realizó una nueva conferencia de prensa abierta a los medios de comunicación local, donde efectuó un repaso de las obras que la Municipalidad viene llevando a cabo con fondos propios y las proyectadas para el próximo año.

Obras públicas para el mejoramiento del distrito

En primer lugar, Matzkin se refirió a las obras públicas y destacó el objetivo a corto plazo: “Este año la idea es recomponer lo que todos sabemos y vemos que está roto. Lo fundamental son las calles, el agua y los espacios públicos, que le tenemos que dar el mantenimiento que no tenían las luminarias. Estamos empezando a definir cuáles serán las obras para el año que viene, que van a tener la misma lógica de recuperación de las calles y del espacio público, que van a llevar dos años. Así que el año que viene será bastante parecido a este, lo único que ya vamos a incluir el tema de veredas”, comenzó explicando.

“Todo lo que estamos haciendo es con fondos municipales. Estamos promediando un 70% de lo que es el Plan N°1 de Bacheo de Hormigón y un poco más avanzados en el de asfalto. Vamos a llamar a licitación dentro de 30 días aproximadamente para el Plan de Bacheo de Hormigón Etapa 2. También con el Plan de Bacheo en Lima, que es la misma licitación de Zárate que se está extendiendo para allá”, continuó.

“Después vamos a hacer un plan de mejoramiento de las plazas porque están deterioradas y es vital de recuperar espacios públicos oscuros a través de la construcción de tres plazas emblemáticas fuera de la zona céntrica, dos en Zárate y una en Lima. Tenemos la concepción de que la seguridad no es solamente poner patrulleros y personal, por eso creemos que es fundamental que recuperemos la tranquilidad de nuestros espacios públicos. Vamos a encarar un reemplazo de luminarias en la Av. Lavalle por luces led, y las que sacamos para iluminar zonas oscuras. También vamos a empezar la recuperación de todas las luminarias del Parque Urbano, que hay muchas quejas justificadas de vecinos y es porque se han robado los tableros y los cables. Tenemos que volver a hacer inversión en esos lugares para recuperar las luminarias, que sean lugares más seguros desde lo visible. Después estamos trabajando también en Paradas Seguras para la gente que va a trabajar al Parque Industrial, iluminar la bici senda que va hasta la Terminal Portuaria”, agregó.

Sobre la situación de Zárate Básket

Luego, el intendente Matzkin respondió a las preguntas sobre la situación particular de Zárate Básket: “Lo que conocemos como Zárate Básket es un club que, como todo club, tiene sus directivos, y tiene que tomar sus decisiones deportivas y de calendario independientemente del Municipio. Este no es un equipo del Municipio, lo que pasa es que estuvimos muy confundidos, antes era un club privado que se sostenía 100% por el Municipio. A mí me eligieron ser intendente de un Municipio y no presidente de un club, entonces yo tengo que velar por el Municipio. El Club dice que tiene una parte ya asegurada del fondeo privado, y el Municipio puso a disposición un funcionario municipal que es Guillermo Di Battista para conseguir otros fondos privados. Hemos puesto en comunicación grandes empresas de Zárate para que se sumen a ese proyecto porque entendemos que está bueno que la ciudad siga teniendo el equipo, pero tiene que encontrar la auto financiación como la tiene todo equipo deportivo”, comenzó explicando.

Luego aclaró: “Hasta ahí se había llegado a un 75% de presupuesto. El presupuesto anual de la temporada es más de 600 millones de pesos, que es más que la licitación de bacheo. Yo no tengo por qué juzgar cuánto cuesta o no, lo que digo es que no pretendan que el Municipio pague los 600 millones de pesos, porque con mi gestión no lo va a hacer. Tengo que decir dos cosas. Por un lado, nunca pidieron plata formalmente al Municipio. Al día de hoy no hay una sola nota del club que pida ayuda económica. Nuestra política es que los subsidios a los clubes los apruebe el Concejo Deliberante, no es una decisión arbitraria mía, y no le puedo pedir al Concejo Deliberante que aporte algo a un club, cuando el club no lo pide. Nosotros no hemos aportado porque nunca nos pidieron ni íbamos a sostener la totalidad del funcionamiento del equipo. Y por otro, es que todavía el Club Unión por propia rendición de los últimos fondos que recibió de la gestión anterior, hay 111 millones de pesos que no gastaron en la temporada y que no los devolvieron al Municipio. El último fondeo que les dio el intendente Cáffaro era para la temporada que terminó en mayo, y como no jugaron los Play Off, esa plata es del Municipio, no es del club. Nosotros intimamos por carta documento para que en 48 horas lo depositen en la cuenta del Municipio. El club se sostuvo siempre con fondos municipales, si la plaza se vende, lo mínimo que tienen que hacer son dos cosas: una es hablar con el club que le cedió antes la plaza y segundo, devolverle al Municipio la plata que les dio. Recordemos que las instalaciones del club las dio el Municipio, donde juega lo pone el Municipio y el 100% de la campaña la pagó el Municipio. Si el club necesita plata yo lo que les pido es que presenten una nota, que nos informen cuánto cuesta formalmente la temporada, cuánto requieren, yo voy a tomar una decisión y la otra decisión la va a tomar el Concejo Deliberante, pero del erario no podemos tomar ninguna decisión”.

Acciones en materia de seguridad

El intendente también habló de la seguridad: “Hoy la seguridad tiene dos puntos a resolver. Uno va en camino y el otro se hace un poco difícil. El primero es aumentar la zona de videovigilancia vamos en camino, y el segundo es, tener más gente en la calle. Necesitamos policías retirados de fuerzas de seguridad o adicionales de la policía. Adicionales de la policía al día de hoy no están autorizados por la Provincia de Buenos Aires, no los podemos poner en un móvil, y cuando hacemos la convocatoria no recibimos la cantidad que nosotros necesitamos como nos pasa en otras áreas, por ejemplo, pediatría. Tenemos que seguir trabajando en eso, pero somos conscientes de que aportamos patrulleros, estamos mejorando de a poco las cámaras, estamos con la poda de los árboles para mejorar la iluminación, queremos recuperar la iluminación de espacios públicos, nos falta el recurso humano, es lo más difícil de conseguir, pero hay que seguir insistiendo”, focalizó Matzkin.

SAPEM Aguas de Zárate

Por último, Marcelo Matzkin se expresó sobre la empresa con aporte mayoritario del Estado Municipal: “La situación financiera de Aguas de Zárate es sostenida de 400 millones de pesos aproximados que el Municipio pone para las obras. Porque en realidad el que tiene la prestación del servicio de agua es el Municipio, Aguas de Zárate cumple una función técnica de obra. El problema del juicio es que de que el juzgado confirme el pedido de medida cautelar de embargo, no podríamos utilizar Aguas de Zárate para la reparación y ejecución de obras porque toda plata que depositemos en las cuentas bancarias de Aguas de Zárate va a ser embargada. Llegamos a esta situación porque el Municipio en años no pagó la deuda con AYSA de casi 1.300 millones de pesos. Si se hubiese pagado en tiempo y forma no pagaríamos ni penalidades, ni intereses, ni costas judiciales. El Municipio no es responsable en sí, no es perjudicado por el juicio, pero sí Aguas de Zárate, y el Municipio tiene el 90% de Aguas de Zárate. Entonces, hoy Aguas de Zárate, hasta que se resuelva la medida cautelar solamente atiende la emergencia. No estamos pudiendo destinar fondos para obras de mejoramiento de la red de agua porque no nos podemos arriesgar a depositar plata para que quede embargada. Hoy voy a tener una reunión con el sindicato de empleados de aguas porque tienen que estar al tanto que si se embargan las cuentas el mes que viene no se puede pagar los sueldos”.

“El intendente de Cáffaro tendría que explicar por qué no se le pagó a AYSA un monto que, si no me falla la memoria, era de 280 millones y que hoy se transforma en 1.300 millones, más costas, más tasa de justicia. Alguien tiene que explicar por qué no se pagó cuando el Concejo Deliberante había aprobado una refinanciación. Hoy tenemos que frenar toda la obra pública que tenemos”, concluyó el Jefe Comunal.