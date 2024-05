El intendente Matzkin confirmó que el predio Concaro no está habilitado como relleno sanitario

El intendente de la Municipalidad de Zárate, Marcelo Matzkin, comunicó que autoridades del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, confirmaron que el predio Concaro no está, ni nunca estuvo habilitado como relleno sanitario, y que desde el año 2021 el Municipio no ha continuado el trámite para habilitarlo.

Al respecto, el Jefe Comunal expresó: “Luego de una reunión con el Ministerio de Ambiente de la Pcia. de Bs. As. pudimos confirmar que el predio de Concaro no sólo no está habilitado como relleno sanitario (algo que estábamos seguros) sino que NUNCA LO ESTUVO, como también que desde 2021 el Municipio no ha continuado el trámite para habilitarlo (inscripción en el Registro de Tecnologías de Residuos Sólidos Urbanos)”.

Luego, Matzkin declaró: “Es por eso, que en fecha 02/05 hemos recibido (a nuestro pedido) una inspección técnica del OPDS para encauzar el trámite de habilitación para luego poder concesionar la explotación del mismo. De esta forma, podremos cumplir con las normas de cuidado del medio ambiente, así como disponer legalmente de los residuos a un costo menor al actual”.