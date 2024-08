El Intendente Matzkin anunció medidas severas para quienes conduzcan alcoholizados: también incautarán motos sin patente ni casco

#zarate

📳‼️ EL INTENDENTE MATZKIN ANUNCIO MEDIDAS SEVERAS PARA QUIENES CONDUZCAN ALCOHOLIZADOS: TAMBIEN INCAUTARAN MOTOS SIN PATENTE NI CASCO

"Dentro de muy poco vamos a tener muchos controles de alcoholemia. Por eso en los lugares donde se consume habrá control previo y voluntario para saber si quien conduce está o no apto para hacerlo. En otras palabras, cuando salgas del local podes optar ir o no al control, donde no te van a multar. Si das negativo manejas, si das positivo y decidís conducir igual y te agarran en un test de alcohoemia, por seis meses no vas a manejar y se te aplica una multa de $1.400.000. No vamos a perdonar nada" informó el intendente Marcelo Matzkin. "Pedimos a los comercios de nocturnidad que se sumen a esta iniciativa comprando el dispositivo, que vale unos $100.000 junto a las pipetas que son económicas, y que las ofrezcan a sus clientes. Si salen cuatro, uno no consume".

En referencia a las motos, indicó: "motos sin casco ni patente no van a poder circular. Aclaro porque después van a decir que le sacamos la herramienta de trabajo. Y si tiene pedido de secuestro que se olviden del vehículo".

Por último, este fin de semana pasado un choque entre dos autos en la esquina de Bolívar y Avellaneda produjo la rotura de un semáforo. Ambos vehículos terminaron secuestrados, uno por alcoholemia positiva y otro por falta de documentación: "el arreglo del semáforo será a cargo del conductor que lo derribó".