El intendente Cáffaro se reunió con vecinos y fomentistas para avanzar en el proyecto de ley de creación de la Policía Municipal que será elevado al gobernador Axel Kicillof

El Municipio continúa trabajando en un plan integral de seguridad pública para el partido de Zárate.

Este martes tuvo lugar en el Palacio Municipal una nueva reunión encabezada por el intendente Osvaldo Cáffaro y el secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray con expertos en seguridad urbana de la Universidad de Quilmes y vecinos representantes de instituciones barriales, a quienes se les explicó la iniciativa.

De esta manera, las autoridades municipales remarcaron que se trata del proyecto de ley que en el que se viene trabajando desde hace casi dos meses y que será presentado ante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para que los municipios con más de 100.000 habitantes adquieran las facultades correspondientes para hacerse cargo del accionar, operatividad, y funcionamiento de la Policía.

El encuentro tuvo como objetivo invitar a los actores sociales para informarles sobre el progreso que presenta la propuesta, y que dotará de instrumentos para el abordaje, las intervenciones multiagenciales y la gestión social de la seguridad.

“Queremos hacernos cargo de la Policía, me parece que no se puede seguir emparchando esta situación, no pasa por más patrulleros, por más efectivos, pasa realmente por una coordinación que tiene que estar en manos del intendente, del Municipio”, explicó Cáffaro sobre el proyecto que plantea aspectos claves como lo es la designación del comisario local como así también de las altas y bajas del personal y los ascensos.

“La provincia tendría los delitos complejos, todo lo que es narcotráfico e investigación, pero todo lo que es prevención queremos hacernos cargo definitivamente, ese es el punto”, agregó en referencia a los patrullajes, seguridad preventiva, intervención en conflictos menores, violencias intrafamiliares y de género.

Asimismo, el Jefe Comunal manifestó la intención de realizar un ajuste y refuerzo en el plan local de seguridad. “La semana próxima vamos a tener un pantallazo general de todo lo que vamos a hacer. Vamos a incorporar varias cosas: las paradas seguras, el monitoreo en vivo del transporte público local. Podemos hacer muchas cosas, la estamos haciendo, pero podemos hacer más”, manifestó.

Las instituciones barriales que estuvieron presentes son: Sociedad de Fomento Villa Angus, Almirante Brown y San Jacinto, Asociación Civil Unión Vecinal Villa Nueva, Unión Vecinal Barrio Zárate, Barrio Los Naranjos, 12 de Octubre, Barrio Orsi y 4 Esquinas.