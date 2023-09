El incendio: "¡Las llamas! ¡Mamá salgamos! ¡Por Dios hay fuego! ...... ¡mamá fuego! ¡Fuego!", por Graciela Olguin

Yo no escuché ninguna de sus palabras pues estaba muy mareada y no veía a causa del humo. Mi hijo mayor me envolvió con una enorme camisa de jean azul que encontró en el piso de su habitación y solo atiné a calzarme unas chinelas oscuras que estaban pegadas a mi

cama de dos plazas, a pesar de dormir sola...

En temporada de verano, generalmente yo usaba un camisón rosa Dior con breteles finos y elastizados, de seda fría, que variaba con otro turquesa de algodón que me cubren hasta la mitad superior de las piernas, ambos me resultaban sumamente frescos.

Al salir de la habitación por las mañanas, me envuelvo con una bata color blanca en tela de toalla para cubrirme, ya que mis hijos son varones y criados de manera muy tradicional, por lo cual nunca me mostré con transparencias ante ellos, ya que no deseo incomodarlos.

"La madre es la madre"-pensé- y no una mujer común, un tesoro muy preciado para los varones y cada uno de ellos me había manifestado en sus actitudes un marcado sentimiento de protección.

El camisón largo rosa, de esa noche, era precisamente muy transparente, por eso mi hijo se apuró a buscar algo oscuro y grueso para taparme el cuerpo y luego sacarme del infierno...

Me llevó casi en andas, me abrazó muy fuerte, diciéndome ¡Mamá por favor! ¡Casi te encuentro muerta! ¿Qué pasó?... ¡Mami querida dormías tan profundo que no sentiste nada! El olor a quemado es espantoso! Menos mal que llegué a tiempo ¿.Me escuchas?...

Augusto me hablaba con desesperación y yo no podía contestar absolutamente nada, bajamos las escaleras del primer piso casi en el aire, mis pies ni tocaban el piso.

La gente comenzó a llegar desde todos los ángulos frente a la vereda, donde se esparcía el incendio, sobre la calle "De los Naranjos" y cuyo aspecto era tan oscuro como el mismo infierno.

Todos se asombraban ante el dramático espectáculo, pero mis ojos miraban sin ver.

Era increíble como en segundos se había poblado la cuadra, que normalmente lucia desierta.

Mis pupilas se habían detenido de tal manera en el fuego que tenía la sensación de ser parte de él... Entre las llamas comencé a percibir una enorme silueta translúcida que emanaba del fuego y danzaba alrededor de lo que en otros tiempos yo llamaba "mi casa".

Era una presencia fantasmal con ojeras rojas y plumas en forma de buitre gigante que parecían mirarme despiadadamente...

¡Tenía vida, El fuego tenía vida! los bomberos extendían sus mangueras gigantescas y lo atacaban por todos los flancos, pero "El " se defendía, luchaba, se movía de tal forma que eludía los chorros de agua y volvía a aparecer por otro costado en forma de lengua estirándose

y retrayéndose, aumentaba su tamaño y cambiaba de formas los rodeaba y se burlaba de ellos...

Mi hijo hablaba con los demás, daba indicaciones para que me atendieran con urgencia y en pocos minutos, la ambulancia del servicio de emergencias, estaba allí. Entonces el médico de la asistencia me tomaba el pulso y el ritmo cardíaco, mientras una enfermera sumamente cuidadosa me sostenía los brazos, para luego preguntarme:

-¿Me escucha? -¿Cómo me llama?- -¿Sabe que día es hoy? -¿Entiende lo que ocurrió?

Yo los miraba fijamente y sabía todas las respuestas, pero no lograba emitir palabras, algo se había bloqueado dentro del dispositivo de mi voluntad y en mis cuerdas vocales que me impedían contestar. ¡Pero yo lo sabía! Sabía además lo mal que me sentía, en un estado deplorable, sobre una camilla apoyada en la vereda opuesta a mi casa, expuesta y semi desnuda ante todos

- ¡Si, sé cómo me llamo! ¡carajo !- intenté decir- Me estaban probando en ubicación en tiempo y espacio, para definir el daño que tenía mi mente, a causa de la tragedia pero lamentablemente no les podía probar que entendía todo, dado que estaba prácticamente muda, sin palabras, en estado de shock absoluto, pero consciente.

Mi rostro abandonaba a los médicos y volvía a fijarse en el incendio que me atrapaba y me llevaba junto a él nuevamente, una y otra vez... ¡el Fuego seguía con vida!

Yo lograba percibir sus fuerzas, estaba presente y desafiándonos a todos, me miraba, seguía vivo, permanecía allí reinando la escena y ganando la batalla. Era fantasmagórica su imagen, pletórica de seducción como una película de Fellini, con un realismo cruel y criminal en el que los asesinos de la historia, estaban ganándole a los "buenos", repitiendo la maldita tradición de la humanidad en todos los tiempos.

En ese lapso, alguien me hablaba desde mi interior diciéndome que todo es un instante, que sólo somos un momento de una historia que otros describen sobre nosotros cuando cuentan nuestra historia. Y que como los amaneceres, o las lluvias, esos instantes duran poco tiempo.

Exactamente el tiempo que el otro desee dedicarle a la narración de la historia de nuestras vidas. En eso consiste el recuerdo que perdura de cada persona, del interés que el narrador describa al hablar sobre nosotros.

Mientras las palabras se atiborraban en mi mente en forma de mensajes inconclusos, el fuego estaba allí aunque yo no lo hubiera hecho parte de mi destino, ni lo invitara a ser el personaje protagónico, sin embargo en ese preciso momento el centro de la historia era "El".

Había aparecido repentinamente como un gladiador de la muerte, blandiendo su espada de exterminio, mientras los olores penetrantes de madera y plástico quemados, se mezclaban entre el tumulto y los pasos apurados de los pobres hombres con disfraz de amianto, que

progresivamente se iban mojando y pintando de tinte negro como un cuadro dantesco, manchado de patetismo.

El inmundo intruso permanecía voraz, destruyéndolo todo. Empobreciendo la belleza del paisaje, arrancándome el pasado, aniquilando la armonía de “La calle de Los Naranjos" para convertirla en la dramática y morbosa noticia del diario de mañana.

Mis pensamientos deambulaban entre el intento de entender y el asombro ante lo inexorable. De repente una voz extraña gritó:

- ! Se cae el techo cuidado!- y todos salieron despavoridos hacia las esquinas de la calle, dejando a los bomberos peleando en soledad contra el fuego, en una guerra impar y despiadada. Mi intención interna era gritarles con todas mis fuerzas que iban a perder, que abandonaran el campo de batalla, todo era inútil, ese gigante era invencible, sin embargo, no logré hacerlo.

En pocas horas, las llamas lo habían devorado todo y la densidad de las nubes negras aprisionaba mi garganta. No lograba distinguir el rostro de las personas que se hallaban cerca del lugar.

La casa que acababa de desaparecer, o sea "mi casa" se había comprado con un crédito hipotecario que en esa época, con un sueldo medianamente bueno era posible adquirir.

Mi memoria vagaba mezclando el pasado con el presente de manera discontinua y atemporal.

Finalmente, los vecinos se fueron retirando ya que el interés morboso por las tragedias ajenas se había disipado y dado que no había muertos, ni quemados, la noticia había perdido su encanto.

Sin embargo el cuento continuaba, la acción seguía corriendo en la miserable historia de mi vida, para otorgarle ribetes espantosos a una etapa fatal de mi existencia. En pocas horas el magnate poderoso del Fuego, me había transformado en una perdedora y jamás me

daría revancha.

Así es el juego- parecía decime- los seres humanos jamás podrán contra las fuerzas de la naturaleza, son demasiado pequeños, ególatras y vulnerables, o sea fáciles de vencer.

Las vísceras parecen anudarse ante lo inevitable, los brazos se paralizan sin lograr movilizarse, la mente se nubla y la razón se asemeja a la locura, imposible de diferenciar. El sabor de la boca va mutando y los labios se resecan hasta arder. El dolor agudo que nace ante

la impotencia es inenarrable, ya que somete los sentidos, la fe y el poder sobre uno mismo.

El cuerpo queda sin dominio y los ojos se expanden de tal forma que distorsionan la visión de los hechos logrando desesperarnos, luciendo como seres moribundos antes de perecer, como si camináramos hacia el cadalso en un trayecto sin retorno.

De pronto me descubrí en la pobreza total, sin absolutamente nada. Solo con un camisón rosa, las chinelas oscuras y una camisa de jean de mi hijo mayor.

Pasaban por el inventario de mi memoria fotos de mis hijos, videos de mis viajes y vacaciones ropa de marca, camperas exclusivas, zapatos de todos los colores y estilos, carteras de Tropea, otra de Mayorga, los jeans de mis hijos y sus zapatillas de básquet tan costosas y sobre todo, mis frondosos recuerdos.

Una mesita norteña con piedras de cuarzo, jade y semillas. Los almohadones artesanales que tanto amaba, mis sabanas nuevas, la heladera que solo tenía cinco meses de comprada y una computadora donde estaban mis cuentos y poemas no editados.

La cajita de música de plata donde dormían mis anillos. Mis amados libros, cientos de autores que fui acopiando durante toda mi vida y constituían el tesoro más preciado de mi hogar. Borges, Withman, Isabel Allende, Shakespeare, Vargas Llosa García Márquez y Cortázar habían desaparecido de mis horas.

Mi música amada, miles de intérpretes alojados en mis estantes, que eran mi angelada ceremonia espiritual al momento de despertar. Todo el

bagaje material y afectivo de mi existencia, junto a los cuadros de Monet y Van Gogh, estaban reducidos a la nada.

Puedo entender que las cosas son bienes materiales y sin vida, pero son símbolos tangibles de nuestros afectos, el mundo cotidiano que nos rodea y forman el equipaje que cargamos en nuestro viaje y suelen decirnos al oído las palabras amorosas que necesitamos escuchar.

Las personas que asistieron a la función del teatral siniestro se iban retirando de la escena del terror, se acercaban y me palmeaban la espalda, otros me besaban y lloraban, algunos me decían con acostumbrada hipocresía - ¡Lo que necesites Querida, ¡contá conmigo, solo tenés que llamarme!

- Aunque yo sabía que a nadie le importaba en absoluto mi perdida y mucho menos mi sufrimiento. De todas maneras yo les respondía ¡Gracias!-

Ese día parecía no terminar jamás. Atravesé los fríos umbrales del desarraigo y sentí la soledad de manera penetrante. Finalmente mis hijos me llevaron a la casa de mi madre, en que otro sitio podría albergarme con mi lastimosa desnudez.

Ningún lugar es más perfecto que el hogar paterno, donde nos conocen desde que nacimos y nos aceptan como vinimos a este mundo. Los padres suelen recibir sin objeciones al hijo de su creación, como consecuencia del amor.

Todas las malformaciones y defectos son justificadas de alguna manera, porque los humanos saben que los genes superan los deseos

y la herencia somete, domina la descendencia logrando que padres e hijos inexorablemente tengan demasiadas cosas en común. Y eso entonces, se convierte en indulgencia, una manera oculta del amor.

Otras veces gracias a la creencia que existe un Dios, la fe es capaz de dominar la razón sin pedir explicaciones. "Toma tu cruz y cárgala" solía decir mi abuela. Con los años comprendí que cada uno de nosotros posee la vida que se merece y que el Universo siempre es causa y efecto. Somos los únicos que fabricamos nuestro destino, tomamos las decisiones en soledad y sin el amparo de la santa cruz, ni otro abalorio religioso.

Así ocurriría una y otra vez en mi vida, cuando en mis momentos de dolor y fracaso mis padres me habían recibido con una generosidad sin límites.

Siempre me sentí protegida en la casa de mis padres, la blandura de la cama paterna me acunaba sin reclamos, me devolvía una infinita paz al apoyarme en su regazo. Era como volver al vientre original, en la mansedumbre de las aguas del vientre de mi madre. Venía del infierno y estaba golpeando las puertas del paraíso - pensé.

Al llegar a la casa grande, ambos me abrazaron con apretado alivio ante la desazón que les había provocado la noticia del incendio, que para colmo les había llegado por boca de los vecinos , desconociendo absolutamente las condiciones en que me encontraba yo físicamente.

El relato que recibieron era demoledor, el fuego me había sorprendido dentro de mi casa durmiendo, sin poseer defensa alguna. Me miraron de pies a cabeza, silenciosos, con profunda ternura.

No me hicieron preguntas, acomodaron mi habitación de soltera que compartíamos con mi hermana menor y mi madre buscó afanosamente ropa en los placares, blusas, camisones, pantalones y vestidos que habían quedado de otros tiempos colgados en las perchas y que yo

había desechado por considerarlos fuera de moda.

Ante la orfandad total de mi cuerpo, fui descubriendo en cada prenda algo extraordinario, el jean que era ancho y anticuado me pareció magnifico.

Las viejas blusas con volados aparecían ante mí como el mejor diseño de alta costura y sonreí varias veces excitada ante cada elemento que mi madre iba sacando de los cajones.

Es increíble cómo cambia nuestra mirada sobre las cosas, cuando sobrevivimos a una tragedia.

Las pequeñeces recuperan su valor perdido. La ceremonia de la vida posee instancias de tormenta y calma. El barco en el que navegamos atraviesa los mares de la ignorancia y mueve su timón a diestra y siniestra sin detenerse. Esperando con ansiedad que los vientos de cola

aparezcan para empujar la nave de nuestra existencia y la brújula ilumine el camino que nos lleve a destino.

Finalmente siempre amanece, el sol vuelve a salir una y otra vez a pesar de nosotros mismos. El ser humano siempre se recupera de las miserias, de los flagelos más profundos y vuelve a renacer con el misterio de la vida, como regalo inagotable de la creación.

Pasaron los meses, retomé mi trabajo y los amigos que habían desaparecido de la escena volvieron a asomarse. - ! Qué bien que estás! -! Me alegra tanto verte en la pista otra vez! - !Hola Grace que alegría verte recuperada! - Hacían pausa- ¡Dios mío fue terrible!

Algunos me saludaban por cortesía y con bastante asombro otros. Entre esos personajes había muchos que se incomodaban al verme, creo que la noticia de mi tragedia, les había dado motivos para sentir lástima por mí y regocijarse de sus propias miserias, alimentando su vanidad.

Ahora, yo me repartía en tres puestos laborales interesantes, ya que dirigía una revista mensual que cubría la cultura regional, trabajaba en televisión entrevistando personalidades y encima por la tarde, administraba junto a mi socia un Instituto de belleza, donde se daban cursos de

modelaje.

Todo funcionaba de maravillas. La mayoría no podía entender como luego de haber perdido todo, lo había recuperado casi todo.

Fundamentalmente logré convencerme de mis propias fuerzas. Las cosas no nos pertenecen - pensé – son solo pasajeros que ascienden y

descienden del tren que conducimos.

Anochecía y estaba regresando muy tarde a mi nueva casa. Había conseguido un crédito bancario importante y gracias a la ayuda de mis hermanos entregando una suma de dinero y mediante una hipoteca, ya era poseedora de mi departamento, solo debía cumplir con el

compromiso de las cuotas pautadas en cuatro años más.

Ya estaba otra vez en el campo de batalla -sentí- las horas del día casi no me alcanzaban, pero lo hacía con mucha vitalidad. Con

infinitas ganas de ser nuevamente Yo misma.

Recordé a Pablo Coelho cuando relata en su cuento "El Alquimista" que hay sucesos transitorios y otros permanentes en nuestro camino, solo debemos saber diferenciarlos y cuando estamos en la búsqueda correcta, el Universo entero conspira para que alcancemos nuestra estrella.

Mis cuatro hijos fueron un puntal fundamental en cada una de mis acciones, emprendía proyectos nuevos con una energía inédita que no podía detener. Yo deseaba que ellos me vieran fuerte, optimista y triunfadora, ansiando que mis éxitos los hiciera sentir orgullosos de su

madre.

Jamás me mostré débil o derrotada porque para ellos- “Mamá siempre lo podía todo”- aunque mi cuerpo dijera lo contrario. Creo que nunca lo supieron...

Jamás tuve la certeza si ellos recibieron mi mensaje, simplemente me sentiría conforme sabiendo que ellos me amaron desde el fondo de sus almas y deseaba que me recordaran al menos, por mis abrazos insoportables.

Mis padres seguían en la casa grande, cuidando sus rosales y apoyándose el uno al otro sosteniendo la unidad de la familia. Fuimos realmente felices- pensé- gracias al misterio insondable del amor que se parece mucho a la eternidad.-

Es extraño, pero nunca lamenté las pérdidas materiales de la casa quemada, aunque a veces la melancolía de los atardeceres me hace recordar las fotos de los chicos o algún libro perdido que añoro volver a leer.

Nací bajo el signo del Dragón, según Ludovica y los grados de inconsciencia suelen elevarnos a una dimensión donde nada existe, somos atemporales como los dragones sagrados de la mitología china, aparecemos y desaparecemos de este mundo.

A veces suelo recorrer la "Calle de los Naranjos" con el perfume de sus flores blancas capaces de curar todas las heridas, somos peregrinos en viaje permanente y nos vestimos de gloria y alabastros. Según el budismo, “cuando se comprende se deja de sufrir” porque la

angustia es la anticipación del dolor y el sufrimiento, la recordación del hecho doloroso. Allí está el secreto...

Todos los fuegos terminan por extinguirse. Luego de haber convivido con el dolor y la pérdida, nada puede conmoverme excepto el milagro de la vida. Estoy aprendiendo a comprender y a eliminar los pesares de mi camino. El incendio y sus fantasmas continúan visitándome en la noche, insisten en seducir mis instintos y capturar mis sueños. Pero ya no les temo.

Entonces, el poder del pensamiento libera mis dragones ancestrales con la virtud de fabricar cientos de duendes, doblegarlos y luego levantar el vuelo hasta lograr desaparecer...

---------------------------------------------------- Graciela Olguin