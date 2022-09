Hay poco de ruido blanco en el ambiente. Lejos en su cabeza resuenan las pisadas sobre las maderas del teatro, el murmullo de la gente y el ruido de palmas convocándolo al escenario…

Esta solo en su camerino…no le gusta que lo molesten, y todos hacen caso a esa exigencia. Su mano derecha sostiene un cigarrillo, mientras la izquierda un vaso… vaso que ya no contiene la calidad de otras épocas, no hay Jhonnie Walker o Chivas. Solo el licor más barato que sirva para llenar su copa y sus ansias de éxitos y reconocimiento que no perduraron.

Dio un par de vueltas por la habitación, relleno el vaso y volvió a arrojarse sobre su sillón. Su escasa cabellera ahora grisácea cae sobre sus hombros. Sigue esperando su turno…

Recorre con su vista cansada y ojos vidriosos las paredes. Afiches de conciertos las decoran. Fotos de tiempos lejanos, la banda, las giras…la Fender colgada de su hombro.

Lentamente comienza a mover sus dedos, como un deportista calienta sus músculos antes de una competencia. Recorre con ellos mentalmente cada nota, la lista de temas sigue siendo la misma de la última vez…

Una voz joven le indica desde la puerta que ya es su turno…

Lentamente, como su cuerpo anestesiado se lo permite se levanta del sillón.

Una última pitada al cigarrillo que apaga en el cenicero robado de algún bar. Deja el vaso en la mesa y abandona su lugar oscuro.

Cuando da un paso más allá de la puerta, una luz potente le lastima la vista…refriega el dorso de su mano sobre sus ojos y sin poder ver aún toma con la mano su instrumento al que percibe mas ligero.

Avanza y logra hacer foco, comienza por recorrerse a si mismo y descubre que, su remera de SABBATH esta desteñida y estirada por su abdomen…a su campera de cuero la reemplaza una bata gastada, sus botas por pantuflas…y recordó que la Fender la vendió para pagar algunas deudas.

Conectó la guitarra de plástico a la consola y le dio Play al GUITAR HERO…

Diego Paolinelli

Nacido el 21-4-1967 en Zárate.

Formado en la Escuela Nº10 Domingo F. Sarmiento en el nivel Primario, luego pasó por la Escuela Técnica Básica (Arsenal) y el Colegio Industrial completando la secundaria como Técnico.

Vinculado al deporte desde pequeño, fue en el Club BELGRANO donde se encontró con el Basquetbol y lo adoptó como pasión adolescente

formando parte de los equipos que ganaron torneos locales en cada una de las Categorías Inferiores y el Primer Equipo de Primera en ganar el torneo Local y participar luego de la Liga Nacional Regional.

A la par de su gusto por el Basquetbol se formó profesionalmente en Empresas de la Zona, pero fue su paso por Cervecería Isenbeck donde consiguió destacarse con ideas relacionadas al Marketing interno y su acercamiento a los Medios Locales (fue Creador junto a Rodrigo Berón y Edgardo Casanova de un Programa que se escuchaba en FM MASTERS 101.3 de Zarate, los sábados de 9 a 13hs durante 4 años consecutivos, en el cual también hacia las veces de Conductor y Producía Comercialmente además, comenzó a escribir los separadores y artística de “LA MANGA”), lo llevó a que dicha Empresa lo formara en su Escuela de Negocios, donde se interesó por la Comunicación….

A ese interés, se le sumo la oportunidad de iniciar una Carrera y desde hace 17 años está dedicado a la Producción Publicitaria, cuenta con la 1er Agencia de Medios de Zárate. Con vínculos en los Medios mas influyentes de la Zona….incluyendo a Nuestro Portal.

Hoy, a encontrado dentro de su tiempo, el espacio para disfrutar de la escritura de cuentos cortos y relatos, que son parte de sus experiencias, mezcladas con la imaginación del Escritor. Y compartiremos con Uds….