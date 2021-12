Por Arq. Silvia Irene Baccino... La instalación del frigorífico “The Las Palmas Produce Co. Ld.” en 1885, primero en su tipo en el Partido de Zárate, generó el desarrollo de una comunidad urbana que modificó la estructura rural del lugar y que murió con el cese de las actividades del establecimiento, producto de la crisis del sistema económico mundial a fines de la década de 1920.

El frigorífico “The Las Palmas Produce Co. Ld.” fue el cuarto de estos establecimientos localizados en nuestro país y el primero en el Partido de Zárate en el año 1885 cuando la empresa, de capital anglo-argentino, fue fundada por los hermanos Jacob y Hugh Nelson, quienes por Decreto Nacional del 24 de agosto de 1886 obtuvieron el permiso para su construcción. Años después fue transferido a la “Union Cold Storage” y, posteriormente, a la firma anglo-holandesa “English and Dutch Meat Co”.

Contó con la ventaja de ser instalado en un paraje con disponibilidad de pastos y aguadas durante todo el año y el método del enfriado -ensayado en este establecimiento hacia 1900- permitió a los hermanos Nelson la diversificación de sus operaciones realizando no solamente la exportación de carne congelada sino, también, la exportación de ganado en pie hacia Inglaterra.

Hacia fines de 1902 un incendio destruyó parte de las instalaciones del frigorífico que debió suspender sus actividades hasta mayo de 1903, según informa “El Debate” en su edición N° 292 de fecha 16 de abril de 1903.

- Estado de las instalaciones luego del incendio ocurrido hacia fines de 1902 -

Una interesante reseña de este frigorífico la brinda el CENSO Y DIGESTO MUNICIPAL -compilado por Arturo Condomí Alcorta con la colaboración de los señores Gregorio F. Stockdale y Gregorio de los Santos, publicado en 1908- que textualmente señala: “Responde el giro de este importante establecimiento a una sociedad anónima con asiento en Londres, resultado de la fusión de dos fuertes firmas importadoras, que al amalgamarse en 1889 activaron las operaciones del frigorífico.

El capital fijo es más ó menos de cuatro millones de nacionales, pero gira anualmente cerca del cuádruplo de esa cantidad. La flota de esa compañía la forman 15 vapores trasatlánticos valuados en un millón de libras esterlinas. Además, la extensión de tierra que ocupan es de 470 hectáreas, valuadas en doscientos mil pesos m/n.

Fabrica jamones y embutidos. Prepara carne congelada para la exportación, sebo derretido, manteca, grasa, lenguas en conserva, etc. Faena diariamente 2.000 ovinos, 350 bovinos, y á más ganado porcino, cuya cantidad es creciente cada día. El establecimiento sostiene varios criaderos de cerdos y trata de obtener un tipo adaptable a la faena, que reúna excelentes condiciones de engorde y reproducción.

En todas estas tareas ocupa el Frigorífico a 600 obreros, cuyo trabajo diario mantiene á un núcleo importante de población, cuyas familias representan unas tres mil almas.

Este centro su-urbano tiene una escuela de importancia a la que asisten más de ciento cincuenta niños.”

En cuanto a su aspecto arquitectónico, varias fotografías testimonian que se trataba de un establecimiento de importante dimensiones integrado por varios galpones adosados de ladrillo y con cabriadas de hierro que coexistían con otros de hormigón armado, que se fueron adicionando en su evolución. La tecnología usada fue la de la arquitectura utilitaria inglesa, símbolo del proceso de industrialización británico que nuestro país importó.

- Tareas de faenamiento. Década de 1920 -

- Muelle del establecimiento. Década de 1920 -

Por problemas económicos este establecimiento suspendió sus actividades a mediados de 1914 reanudando nuevamente las tareas en agosto de 1915, cuando se unió a la firma “River Plate” para constituir la “British and Argentine Meat Company”, con un plantel de 800 trabajadores, hasta su cierre definitivo hacia 1930.

En los últimos años de la década de 1920 la situación de los frigoríficos de la región no era de lo más propicia y de ello da cuenta el diario “La Crónica”, en su edición N° 740 del 23 de septiembre de 1927, señalando que “la clausura que sufre desde hace años el frigorífico de Las Palmas, la semiparalización que atraviesa desde los últimos meses el River Plate (sus cámaras están vacías, cosa que ocurre por primera vez desde su fundación) y la notable reducción de las faenas en el Smithfield, no obstante estas consideraciones como uno de los mejores establecimientos con que cuenta el país, comporta para nuestra ciudad una situación de miseria y estrechez que no debe sobrellevar”. Finalmente, tras la crisis mundial de 1929, el frigorífico” Las Palmas concluyó definitivamente sus actividades.

Como ya se señalara, la instalación e intensa actividad de este frigorífico en el área rural del Partido de Zárate determinó la creación de un centro urbano de aproximadamente 3000 habitantes. En su organización espacial se distinguían dos sectores: al pie de la barranca, junto al río, se ubicó el establecimiento fabril con sus instalaciones complementarias y, sobre la misma, dominando el paisaje se disponían las viviendas y los servicios unidos por un eje circulatorio.

-Vistas de las instalaciones del frigorífico “Las Palmas” ubicadas al pie de la barranca, a orillas del río Paraná de las Palmas. Década de 1920 -

- Vistas de las instalaciones del frigorífico. Década de 1920 -

Las viviendas del personal jerárquico y la de los obreros se diferenciaban claramente en cuanto a su organización y a su estilo. Las primeras, de perímetro libre y rodeadas de jardines en los que se mezclaban plantas de la región con especies exóticas, eran casas de mampostería con cubiertas de chapa de cinc, las chimeneas eran componentes destacados en la imagen, la carpintería era de madera y contaban con una galería con columnas y baranda, según se observa en fotos de época.

- Viviendas del personal jerárquico. Década de 1920 -

Las viviendas de los obreros, organizadas a lo largo de una calle, estaban conformadas por volúmenes adosados entre sí, de arquitectura muy simple y con fachadas lisas solo moduladas por las aberturas.

- Viviendas obreras organizadas a lo largo de una calle principal. Década de 1920 -

De acuerdo a relatos de vecinos que vivieron o conocieron el lugar, completaban este conjunto residencial: una escuela, una enfermería en la que habría prestado servicios el Dr. Aurelio Aleotti, la farmacia, un club social, la cochería y el almacén de ramos generales, instalado en 1916 por Manuel Posse y que posteriormente fue ampliando sus servicios comerciales con la incorporación de peluquería, sastrería, venta de materiales de construcción y hasta un pequeño cine.

Vinculado al desarrollo de la comunidad de Las Palmas está el Ferrocarril Buenos Aires al Rosario que era la principal vía de comunicación que vinculaba a sus pobladores con Lima y Zárate, existiendo un servicio de coches que hacía el trayecto hasta la estación existente en este paraje.

Funcionó en el lugar una escuela primaria, la N° 17, a la que concurrían los niños de la comunidad con excepción de los hijos de los ingleses que se educaban con maestros particulares que concurrían a Las Palmas; en Buenos Aires o en Londres.

Al cesar en su actividad comienza la lenta decadencia y muerte del complejo productivo y residencial de Las Palmas estimándose que su desmantelamiento duró, aproximadamente, diez años. En la década del 1940 el Sr. Eino Heinonen, consejero comercial finlandés que llegó a Argentina en el año 1918, adquirió parte de las tierras que albergaron este frigorífico para la instalación de una fábrica de paneles aglomerados.

Con esa finalidad, construyó en el lugar, sobre el borde de la barranca, un significativo edificio que responde al Racionalismo -corriente arquitectónica de vanguardia en aquellos años- estructurado en dos áreas funcionales claramente diferenciadas: la planta de producción, edificada en dos niveles con estructura de hormigón armado y cubierta dentada formada por elementos de ese mismo material y vidrio, y el cuerpo de oficinas directamente adosado al anterior y conformando la fachada hacia el río Paraná de las Palmas, de líneas rectas y volúmenes simples.

Debido a la política económica del momento la planta industrial no pudo ponerse en funcionamiento y, posteriormente, en la década de 1980, las instalaciones fueron adquiridas por la firma Latinoquímica S.A. que instaló en el edificio su ámbito de producción y sus oficinas administrativas.

Solo algunas construcciones que pertenecieron al antiguo asentamiento del frigorífico “Las Palmas” se mantenían en pie en ese entonces, entre ellas: la usina construida con elementos premoldeados de hormigón armado, acero y ladrillo y con una notable carpintería metálica que contribuía a dotar a su espacio interior de doble altura de una apreciable luminosidad; otra construcción, de dimensiones más modestas, destinada a funciones administrativas (posiblemente aduana); los edificios que pertenecieran a la escuela y a la enfermería y algunas de las viviendas jerárquicas, desconociéndose el estado de las mismas en los últimos años al no ser autorizada la visita al inmueble con el objetivo de realizar el relevamiento detallado de estos ejemplos significativos del patrimonio arquitectónico de los zarateños.

Esta descripción, que permite verificar la importancia socioeconómica y urbanística que tuvo la instalación del frigorífico “Las Palmas” fue posible en base a la consulta de documentación, reconocimientos fotográficos de las construcciones originales realizados en la década de 1990, fotografías históricas y valiosos testimonios orales de quienes protagonizaron los acontecimientos del pasado que allí vivieron.

“CENSO Y DIGESTO MUNICIPAL”. Municipalidad del Partido de Zárate. Compilado por orden y durante la administración del Intendente Señor Don Domingo G. Palacios con una breve noticia histórica, geográfica y estadística del pueblo de Zárate por Arturo Condomí Alcorta con la colaboración de los Señores Gregorio F. Stockdale y Gregorio de los Santos. La Plata. 1908

“La Producción. LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA”. Silvia I. Baccino - Sergio D. Robles - María Luisa Sorolla. COLECCIÓN NUESTRA HISTORIA. EDITORIAL DE LOS CUATRO VIENTOS. Buenos Aires – Julio de 2007

