A la espera de la concreción y las conclusiones de las pericias criminalísticas, tanto de ADN como tecnológicas al teléfono celular de la víctima, el principal acusado del asesinato de María Alejandra Abbondanza, Agustín Chiminelli, volvió a ser centro del repudio al realizar nuevas publicaciones en sus redes sociales, mientras permanece detenido en la Unidad 21.

Aunque no fue confirmado oficialmente que fue el propio Chiminelli el autor de los posts, los mensajes aparecieron en su cuenta personal de Facebook, como “estados”. “Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Gracias Dios” dice uno de los mensajes.

Y luego continúa: “Matecito puchito fulbito y daleee” sostiene luego, y agrega: “Gracias a los q me dan una mano yo no me olvido nadie sabe lo q pasee asi que opinen lo que quieran jaa. Nueva vida y a hacer las cosas bien que Dios está conmigooo. Gracias dios por una nueva oportunidad”.

En octubre, el Servicio Penitenciario le había quitado un teléfono luego de haber utilizado sus redes.

