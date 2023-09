El femicidio de María Alejandra Abbondanza: el reclamo de Justicia de toda una sociedad y la carta del acusado a la hermana de la victima

María Alejandra Abbondanza tenía 38 años, era acompañante terapéutica y vivía con su pareja. Su vida fue interrumpida abrupta y violentamente el 16 de septiembre del 2022, cuando fue asesinada a golpes, descuartizada y quemada en una parrilla por Agustín Leonel Chiminelli, su vecino, que permanece detenido en el penal de Sierra Chica a la espera del juicio.

Una nueva marcha, al cumplirse un año del aberrante crimen, insiste con la petición de una condena perpetua para el joven de 24 años y también para sus padres, sospechados de haber tenido participación en el ocultamiento del cuerpo de Mará Alejandra. Carlos Rubén Chiminelli (69) y Liliana Esther Sánchez (64) esperan el juicio en libertad.

La investigación está a cargo de la fiscal Ana Brizuela, titular de la UFI Zárate-Campana, quien desde hace tiempo pidió la elevación a juicio por “homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre en perjuicio de una mujer y mediando violencia de género”. Hasta el momento, no hubo respuestas por parte del Juzgado de Garantías.

El sábado, la familia de la víctima fue acompañada por cientos de personas en una movilización pacífica que partió desde las escalinatas de la Plaza Eduardo Costa y que intentó bordearla y pasar frente al Palacio Municipal.

La feria de artesanos y los food trucks allí instalados, obligaron a los manifestantes a trazar una semi vuelta hasta la Catedral Santa Florentina.

En medio de la espera por el juicio y la condena, Agustín Chiminelli sigue activo en las redes sociales. Días antes de cumplirse un año del asesinato, modificó su foto de perfil en Facebook. Anteriormente había realizado posteos amenazantes e incluso llegó a pedirle “amistad” a familiares y amigos de María Alejandra.

Actualmente se encuentra aislado en el penal de Sierra Chica, en un lugar conocido como “buzón”, un espacio aislado de los demás reclusos. Esto no le impidió enviarle una carta a Ana Laura, hermana de la víctima, ensayando un pedido de disculpas e intentando explicar su accionar.

La carta de Agustín Chiminelli:

"Hola Ana Laura, este mensaje es dirigido hacia usted, quería pedirle perdón. Tenía en mente hacerlo público o esperar el juicio para hacerlo, pero necesito descargarme ahora. Con mis más sinceras palabras sabiendo que Ud. y su familia ha sufrido y cada día el dolor debe aumentar más y más.

Entiendo su enojo, su impotencia y su tristeza, obvio, no se compara en nada el entendimiento con el sentimiento. Pero estoy arrepentido, me hago cargo del error que tuve, soy humano, todos en este mundo tenemos errores, algunos peores que otros, pero en sí todos fallamos y hay equivocaciones en nuestras vidas, me gustaría explicarle lo sucedido.

Con mi mayor respeto hacia usted y su familia, de corazón le pido perdón nuevamente, sé que es difícil, es casi imposible ponerme en su lugar, pero pongo el pecho a la situación, me hago cargo, sé que destruí una familia y por eso le envío este mensaje. Con intenciones realmente de que algún día pueda perdonarme.

También quiero aclarar que fue sin intención, fue un accidente, que lamentablemente lo que pasó ya pasó, yo no soy así. Lo que recuerdo de esa tarde fue que antes de lo sucedido estábamos lo más bien besándonos y discutimos por un comentario que hice sin intención de incomodarla o que le moleste mientras estábamos a punto de tener relaciones.

Yo aproximadamente 3 minutos antes de discutir estaba muy mareado por las pastillas que tomé, luego de discutir golpee un sillón con mi puño que tengo antes que ella reaccione con golpes hacia mí y rasguños, tenía mucha fuerza y yo estaba tambaleando, no estaba con lucidez, pero después de que por toda mi casa hubiera un fuerte forcejeo de ambos, en unos segundos, no sé cómo y en varias ocasiones, yo caí junto con ella en 2 o 3 oportunidades.

Sin querer resbalé y provoqué lesiones en ella. Me asusté tanto. Muchísimo. Vi mucha sangre y que su cabeza estaba hinchada. Luego intenté asistirla por mis medios en mi habitación, ya que repito estaba sorprendido y asustado. Pasó un minuto, ella no reaccionaba, quise subirla a la terraza de los nervios y apurado.

Estaba desesperado, en shock y no caía. Luego cuando quiero subirla se me cae por las escaleras hasta que un minuto después yo la llevé a una habitación en el departamento de atrás donde tengo una habitación y una cama sin uso. Esto lo hice para que no vean nada mis padres si llegaban a mi domicilio. Ella seguía viva en ese tramo que fue el minuto más largo de mi vida, improvisé todo eso en un minuto por miedo. Cuando vuelvo a escuchar su corazón y la recuesto en el departamento antes mencionado, sentía que latía, pero no, cuando busqué sus venas le tomé las pulsaciones de muñeca/cuello y ya había fallecido.

Desgraciadamente, hoy no hay vuelta atrás y el único que supo todo fui yo, oculté todo varias horas y su cuerpo seguía en el departamento.

Mis padres en ningún momento se enteraron porque de inmediato limpié toda mi casa completa en muy poco tiempo. Ni yo sé cómo lo hice con tanta velocidad. Iba improvisando todo en el momento, acomodando las cosas que nos llevábamos por encima y chocamos.

Más adelante, a través de la justicia se expondrán declaraciones mías, más detalladas y de lo que pasó antes y después. Ya que no es todo, solo es una parte de lo sucedido y la declaración de mis padres que son completamente inocentes, mis abogados quizás me asesoren tal vez no, pero de algo estoy muy seguro, me arrepiento todos los días y me encuentro en la cárcel ya y ellos no, porque son incapaces de haberme ayudado y si hubiesen sabido algo llamarían a la policía sin dudas.

La Justicia resolverá y dictará la pena que merezco yo por haber hecho lo que hice. Sin quitarle más tiempo, mil disculpas por todo. Se me fue de las manos y no pude evitar esta tragedia".

FUENTE: Campana Noticias