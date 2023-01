Mientras el joven aguarda el juicio desde el penal de Sierra Chica, pareciera no estar sufriendo las consecuencias del aberrante crimen que se cobró la vida de una joven y querida mujer. Nuevamente, hizo uso de las redes sociales y esta vez fue mas allá, discutiendo y burlándose incluso de algunos usuarios de Facebook.

Todo comenzó (o reinició) hace cuatro días, cuando Chiminelli cambió su foto de perfil. Luego, publicó: “Sólo dios puede juzgarme, mírense ustedes que para lo demás esta la justicia. Si tanto odio me tienen, elimínenme de las redes, ¿O qué? ¿Viven de mí? Yo estoy arrepentido y se bien el cambio que estoy teniendo en mi vida. Y sé que este error y desgracia que pasó muchos los disfrutan, pero ojalá nunca les toque estar de este lado. Yo estoy pagando y me gustaría que Dios bendiga a todos, y que también se compren una vida. Y repito: Que Dios bendiga sus vidas y les de cosas más importantes, que para Juzgarme están los tribunales y Dios”.

Tras fuertes cruces con los usuarios, muchos de los cuales lo llamaban asesino, Chiminelli siguió: “Pagaré todos los años que sean, y si no salgo más yo estoy convencido del cambio que estoy teniendo en mi vida. Son contados con los dedos la gente que me quiere y no me afecta lo que me digan, porque la vida es una ruleta rusa, todo vuelve. Y pega donde más duele”.

El acusado, quien ya había sido despojado de teléfonos celulares durante su estadía en la Alcaidía local, continuó con otros posteos, en donde se jactó, incluso, de estar en pareja: “Tengo la novia más buena y linda de todas. Gracias por hacerme tan bien amor, y alentarme en las buenas y malas. Juntitos por más”. Luego agregó: “Día a día cambiar para mejor, ser una persona distinta y sobre todo dejar lo malo atrás. Con ganas de progresar, de estudiar y trabajar. Demostrar no tengo que demostrar nada a nadie y pedir perdón sólo a quien lo merece realmente. Paso a paso, se va a ir dando. Ya se van a ir las amargas para que vengan las dulces y a meterle a full”.

Las publicaciones de Chiminelli resultan, por lo menos, violentas ante la espera de los familiares y allegados de la víctima, de una condena ejemplar. Mientras tanto, el principal acusado del femicidio juega “mucho fútbol pa que no duela nada”, y desafía a sus detractores: “Hagan sus vidas y no me jodan que estoy pagando mis males”.

FUENTE: Campana Noticias