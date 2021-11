Antes de las elecciones de diciembre Independiente le rendirá tributo al ídolo y el estadio llevará el nombre de Ricardo Bochini. El pedido de Maradona en 2020.

En pleno clima electoral y con el equipo a la deriva la dirigencia de Independiente, encabezada por Hugo Moyano, finalmente cumplirá con la promesa de ponerle el nombre del máximo ídolo del club al estadio, antes de fin de año el reducto del rojo se llamará Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

"Para mí sería lo más lindo que me podría pasar en la vida. Estar en la cancha de Independiente, donde tanto gané y disfruté", dijo el emblema de 67 años. Bochini debutó en el Rojo en 1972 y vistió esa camiseta durante toda su carrera, en un camino que llegó a su fin en 1991 en un empate ante Estudiantes.

Al cabo de 714 partidos disputados, Bochini convirtió 108 tantos con la casaca del ‘Rojo’. El volante creativo consiguió cuatro Copas Libertadores (1973, 1974, 1975 y 1984), tres Copas Interamericanas (1973, 1974 y 1976), dos Copas Intercontinentales (1973 y 1984) y cuatro campeonatos locales (Nacionales 1977 y 1978; Campeonatos de Primera división 1983 y 1988-89). Si algo le faltara a este palmarés es haber marcado el mejor gol de la historia de la Copa Libertadores.

El día que Maradona pidió que el estadio de Independiente se llame Bochini

El 22 de febrero de 2020 Independiente recibía a Gimnasia de La Plata en el Libertadores de América y en la previa Diego Armando Maradona recibió un emotivo recibimiento por parte de todos los hinchas y acompañado por Daniel Bertoni y Ricardo Enrique Bochini, uno de sus grandes ídolos futbolísticos.

"Gracias por este homenaje. Yo voy a seguir diciendo en el mundo que el Bocha fue mi maestro. No tuve otro porque no tenía ni televisión para ver. El Bocha fue el más grande del mundo. Hay que estar unidos porque unidos triunfaremos. Recién me acordaba de la paliza que se comieron los tanos de la Juve. Eso no se puede olvidar y por eso este estadio se tiene que llamar Enrique Bochini. Basta de Libertadores y Sudamericanas. ¡Vamos a darle el premio en vida al Bocha!"