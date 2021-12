Por DIEGO PAULICH... Por fin el estadio de Independiente ya lleva el nombre Libertadores de América - Ricardo Bochini, con el máximo ídolo que fue homenajeado como se lo merece.

El Bocha jugó un amistoso de cerca de 30 minutos con algunos ex jugadores del Rojo contra otros de San Lorenzo, el rival de este domingo en su estadio. Metió dos goles y luego, con traje y corbata, tuvo un discurso muy sentido que emocionó a todos, con una vuelta olímpica final.

"Estoy muy emocionado. Esto para mí es algo muy grande. Estar en esta cancha otra vez, en esta cancha que tuve tantas alegrías, como creo que los hinchas de Independiente. Creo que es un orgullo que al estadio Libertadores de América le agreguen mi nombre. Cuando empecé a jugar en séptima, con 17 años, nunca pensé que me podría pasar lo que me está pasando hoy. Que hoy tenga el nombre mío es algo maravilloso para mí, se lo quiero agradecer a todos mis compañeros que tuvimos la suerte de ganar tantas Copas Libertadores, tantos campeonatos locales, tantas Interamericanas, tantos campeonatos del mundo. Desde que debuté hasta que me retiré en el 91 siempre tuve la suerte de pelear campeonatos. Si no hubiera sido por ellos, si no hubiera ganado 13 campeonatos que gané, hoy no hubiese tenido ese nombramiento. Muchísimas gracias a todos los compañeros míos, de todas las épocas", destacó el ídolo.

"Me voy muy feliz, estoy en la cancha que me dio las alegrías más grandes de mi vida y que ojalá pronto pueda volver para festejar campeonatos como los que festejé en mi carrera. Muchas gracias a todos", se despidió.