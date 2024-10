“El equipo no encontró la regularidad y nos costó”

Por Diego Fernández... Maximiliano Ortigoza habló sobre la campaña que está realizando el Celeste y palpitó el duelo frente a Atlanta. “Sabemos que es un rival durísimo”, afirmó el volante.

El fin de semana pasado, como local y en un compromiso muy cambiante, Defensores Unidos igualó 3-3 frente a Agropecuario. Luego del cotejo ante el Sojero, Maximiliano Ortigoza dialogó en exclusiva con Solo Ascenso y brindó sus sensaciones.

“Creo que tratamos de ser protagonistas e ir a buscarlo desde el primer minuto. Pero tuvimos desatenciones que pagamos caro. Y ante eso tuvimos la rebeldía para levantarnos con un hombre menos y el resultado en contra e ir en busca de ganarlo”, explicó el mediocampista del Celeste.

El CADU lleva 8 partidos sin ganar y aún no pudo confirmar su permanencia en la Primera Nacional. “El equipo no encontró durante este año la regularidad y nos costó bastante. También sumado a las lesiones. Fue complicado. Pero estamos en un momento donde sabemos que no podemos equivocarnos, estar atentos y dar un plus para este partido que es una final para nosotros, con nuestra gente y por Javi Velázquez en su último partido”, afirmó.

El próximo sábado, Defensores Unidos buscará una victoria que le permita asegurar su estadía en la segunda categoría del fútbol argentino cuando reciba a Atlanta. “Sabemos que es un rival durísimo, con buen juego y con jugadores interesantes, eso hará que estemos alerta y más concentrados que nunca. Pero más allá de ellos confiamos en nuestro trabajo y haremos lo mejor posible para sacar un resultado positivo”, concluyó Ortigoza.