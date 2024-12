EL DOLOR por Guillermo Rivelis

En uno de sus primeros textos, “Proyecto de Psicología”, Freud plantea que cuando la barrera protectora resulta atravesada se desencadena dolor.

Escribe:

“Todos los dispositivos de naturaleza biológica tienen unas fronteras de acción eficaz, fuera de las cuales fracasan. Este fracaso se exterioriza en fenómenos que rozan lo patológico… ¿Existe algún fenómeno que se pueda coordinar con el fracaso de estos dispositivos? [se refiere a los dispositivos de protección] Creo que es el dolor”.

Nuestro aparato psíquico, plantea Freud, posee una tendencia a evitar el dolor.

“Pero cuando se produce, el dolor deja como secuela unas facilitaciónes duraderas, como trasladadas por el rayo; unas facilitaciones que posiblemente cancelan por completo la resistencia de las barreras y establecen ahí un camino de conducción….”..

Freud adjudica importancia a la producción de dolor por motivos cuantitativos.

Como un acrecentamiento cuantitativo del estímulo que llega a los órganos sensoriales superiores.

También adjudica importancia a la variable cualitativa.

Esto ocurre cuando determinados estímulos flanquean las “diferencias de período”.

Escribe Freud:

“A qué se deben las diferencias del período? Todo apunta a los órganos de los sentidos, cuyas cualidades deben de estar constituidas justamente por períodos diferentes de movimiento neuronal. Los órganos de los sentidos no sólo actúan como pantallas de cantidades, igual que todos los aparatos nerviosos terminales, sino también como filtros, pues sólo dejan pasar un estímulo de ciertos procesos con período definido”.

De esta manera encuentra Freud una variable cualitativa del dolor.

Ocurre el dolor, desde esta perspectiva, cuando son atravesados los filtros de protección.

Escribe Freud que el dolor produce en el psiquismo:

“ 1) un gran acrecentamiento de nivel que es sentido como displacer;

2) una inclinación de descarga, que puede ser modificada según varias direcciones, y

3) una facilitación entre esta y una imagen - recuerdo del objeto excitador de dolor.…

El dolor posee una cualidad particular,

que se hace reconocer junto al displacer”.

Lo que anteriormente expongo es mucho

menos que una síntesis de las producciones

de Freud y de otros autores acerca del

problema humano del dolor.

A partir de aquí me permitiré algunas

consideraciones.

En principio, cuando alguien dice “me duele” es porque le duele.

Aunque la consideración reconocida, tomando como base, el golpe, agresión, violencia, caída recibida se suponga que no justifique el dolor.

El dolor es una vivencia y como tal no requiere validación o habilitación.

La vivencia de carácter subjetiva indica el camino a recorrer para el alivio.

Cuando una persona está muy dolorida, puede ser que esté sola o con otras personas.

La situación de estar solo, salvo excepciones, parece contribuir a aumentar la vivencia de dolor.

Me permito hacer una extensión de lo dicho anteriormente para ”dolores anímicos”, dolores del y en el alma..

También acá un nivel de estímulo exterior (o interior) puede vencer las barreras de contención y decodificación.

Tanto durante el dolor físico como anímico no es lo mismo estar solos que estar con otra persona.

En general, la presencia y potencia de otro contribuye a aliviar el dolor.

La posibilidad de hablar, de comunicar, de enojarse, de decir improperios, de gritar pueden tener un receptor que recibirá al menos una pequeñísima parte del dolor.

La persona dolorida puede estar “acompañada” por alguien más bien indiferente que hace una asistencia correcta del dolor especialmente físico sin manifestar otro tipo de acercamiento.

La tranquilidad que proporciona el ser bien atendido no se continúa con una linda sensación vincular.

Perversamente, podría ocurrir que quien estuviera junto a la persona dolorida sea la misma persona que le provocó el dolor (o un mismo grupo de pertenencia).

En tan aberrante caso, no sólo no se producirá alivio, sino que aumentará el malestar.

Y el terror.

Suele suceder, por ejemplo en un matrimonio, que quien le ha causado dolor a alguien sea quien se propone y se siente legitimado para ocupar el lugar del consuelo.

Cuando la persona dolorida está acompañada por personas que la quieren y tienen muy buena voluntad, puede, entonces, darse un camino para el alivio y la superación del problema.

Por supuesto que no es fácil acompañar a una persona dolorida.

En el camino suelen haber frustraciones.

El dolor tiene una dinámica propia que puede no obedecer intenciones e intervenciones.

Ello es necesariamente fuente de frustración.

De todos modos, cuando la persona dolorida y la persona que la acompaña se comprometen en el proceso de alivio del dolor encontrarán la manera de seguir acercándose para sentirse mejor.

LoEs muy importante considerar que, aun en situaciones en las que la persona dolorida está amorosamente acompañado, en el lugar puntualísimo del dolor esa persona está sola.

Está sola en ese lugarcito que duele porque se trata de un lugar y de una vivencia intransferible.

Por lo tanto, no ayudamos si insistimos en decir “te entiendo”, “te comprendo”.

No ayudamos porque lo lógico es que no sea posible llegar a ese punto de dolor para entender y comprender.

Por lo tanto, puede suceder que en el mejor intento por acompañar, de forma totalmente involuntaria, contribuyamos a que esa persona se sienta sola, no entendida, no comprendida al no ser tenida en cuenta esa imposibilidad de entendimiento y comprensión.

En tal caso, tal vez, la mejor postura sea estar.

“Yo estoy acá.

Y vos disponés de mí”.

Las fuerzas más diabólicas del dolor y de la generación del mismo son controlables y potencialmente superables cuando dos personas que comparten las intenciones multiplican sus fuerzas en un acto tan simple y profundo como el de tomarse las manos y sonreírse.

P.D.: a los setenta y tres años y después de haber atravesado ocho meses de intenso dolor, puedo decir desde mi propia experiencia personal, que estar amorosamente acompañado constituye una de las más hermosas vivencias humanas.

Mí gratitud es con mi esposa, mis dos hijas, mi hijo, mi yerno, mi nieto y mi nieta.

Siempre sentí que me querían.

Pero… nunca aprecié hasta este momento cuánto.

Y cuánto estuvieron y están dispuestos a hacer por mí.

Gratitud es deuda que dignifica tener.

Gracias familia por esta deuda que me dignifica.