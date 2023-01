Graciela Sosa, mamá de Fernando Báez Sosa, habló con los medios una vez finalizada la primera jornada del juicio por el crimen de su hijo y sostuvo: "No puedo creer que chicos de la edad de Fer hayan hecho esto, me incomodó mucho que me miraban fijo y no bajaban la mirada".

Al retirarse de los tribunales de Dolores, los padres de Fernando Báez Sosa y uno de sus abogados, Fernando Burlando, afirmaron sentirse "conformes" con el inicio del juicio y agradecieron las muestras de apoyo que reciben de la sociedad.

"Vamos a seguir luchando", aseguró Silvino a la prensa, luego de abandonar el edificio judicial junto a su esposa Graciela y sus letrados. Rodeados de personas que se acercaron a brindarle apoyo, Graciela dijo: "Es él (por Fernando) el que me da fuerza para seguir en esta lucha."

"Con Silvino vivimos un calvario. Ningún padre se merece lo que le hicieron a Fernando", indicó la mujer, emocionada, y al hablar de los imputados en el homicidio de su hijo, agregó: "Sentí como madre que no estaban arrepentidos. No los veo arrepentidos".

Antes de despedirse, Graciela comentó que está aprendiendo a vivir con el dolor y manifestó: "Solo busco justicia. Gracias". Tanto ella como su esposo confirmaron que mañana van a volver a estar presentes en el recinto en la segunda jornada del debate.

Y consideró que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores a cargo del juicio actuó con "celeridad y criterio", y de forma "clara", al rechazar los pedidos de nulidad presentados durante la primera audiencia por la defensa de los ocho rugbiers acusados del crimen.

En tanto, Fabián Améndola, otro de los abogados de la familia Báez Sosa, adelantó que el martes declará el grupo de amigos de Fernando que se encontraba con él al momento del crimen.