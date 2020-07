Luego de la polémica generada en Diputados por el pedido de Gendarmería en Zárate, y tras la videoentrevista de este medio a Patricia Moyano y Micaela Morán, Matías Ranzini tuvo la palabra.

“Cuando pensamos que todos iban a estar de acuerdo, el Frente de Todos se negó a tratarlo y tuve esos cinco minutos para hablar y decir las razones por las cuales creíamos conveniente llevar la Gendarmería a Zárate” inició el diputado de Juntos por el Cambio esta mañana sobre la noticia publicada este jueves en este medio.

Y agregó: “desde el 15 de Febrero, cuando no habían iniciado las sesiones ordinarias, empezamos a presentar proyectos contra la inseguridad. Ya veíamos que la situación en los barrios y centro no daban para más. Hoy pasó el tiempo y el oficialismo no hizo nada, no presentaron planes aún teniendo un presupuesto de $230.000.000 para el área que le fue votado y que pensamos iba a ser bien utilizado”.

Recalcó que “hoy ya es tarde, y la única propuesta viable era el pedir Gendarmería como ya lo está en Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora y La Matanza. ¿Qué nos diferencia de ellos?” se preguntó, y aseguró que es necesario visibilizar la problemática de Zárate a nivel provincial y nacional para tomar cartas en el asunto, recordando así el brutal asesinato del Comandante Marcos Antonio Castillo en la zona céntrica.

“Cuando alguien se quiere ocupar realmente del tema, lo hace, como cuando Cáffaro me llamaba personalmente y le he dado millones de manos para los vecinos de la ciudad. Para el intendente la seguridad nunca fue una prioridad” completó.