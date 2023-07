El deportista Hernán Barreto fue recibido por el intendente

El atleta paralímpico fue recibido por el Intendente Osvaldo Cáffaro, quien lo felicitó tras haber obtenido una medalla de plata en el Mundial de Para Atletismo de París 2023.

El Intendente tuvo palabras de elogio para el medallista: “Quiero felicitar a Hernán, porque la vida nos llena de obstáculos y él es todo un ejemplo. Ha pasado por situaciones muy difíciles y siempre estuvimos acompañándolo, como a cualquier otro vecino de Zárate. Lo mismo estamos haciendo con los clubes, el rugby, el básquet y el fútbol, entre otros. Esto sucede porque tenemos toda una política en cuanto al deporte”.

El zarateño lleva 16 años en el deporte de alto rendimiento y es toda una historia de superación personal. A pesar de superar la parálisis cerebral, una situación social y familiar difícil, Hernán Barreto logró en esta oportunidad la medalla de plata en los 200 metros llanos de la categoría T35 en el Mundial de Para Atletismo que se disputó en Francia.

“Yo creo que lo di todo, porque nosotros los argentinos somos de defender a muerte nuestra bandera, en este caso quedó demostrado que nos merecíamos esa medalla. Lo importante es que se logró para Argentina y para Zárate, con lo que eso significa. No me dejo de sorprender a mí mismo por lo que hago y el esmero. Creo que es un alivio al corazón después de tantas cosas que me pasaron en estos tres años. Quizás la gente no toma dimensión de lo que cuesta llegar a ser un medallista, no es algo que se construye de un día para otro, son muchos años de trabajo y por suerte se vio reflejado en la medalla”, dijo el deportista visiblemente emocionado.