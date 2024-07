El cuerpo en el agua y los pies sobre la tierra

Por Florencia Mó... Agostina Hein y Ulises Saravia son dos de los más jóvenes de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos. Página/12 habló con Federico Diez Andersen y Sebastián Montero, sus entrenadores, para conocer sus historias y saber cómo se preparan para París 2024.

A los 16 años Ulises Saravia debutó en un torneo internacional en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario 2022, donde ganó dos medallas de bronce: en 100 metros espalda y el relevo 4x100 masculino. Esa fue la primera gran señal de lo que vendría después. Ese fue el puntapié para el chico que comenzó su carrera en el club Once Unidos de Mar del Plata, aunque su historia había empezado mucho antes: “En 2014 lo detectamos dentro de la escuela del club y fue pasando muy rápido por todas las categorías. El seguimiento fue muy preciso y enseguida vimos que era un chico muy talentoso que cada día mostraba habilidades como para creer que con la sumatoria de talento y técnica podía llegar a este nivel. Era bastante evidente, no fue una gran virtud nuestra sino que ya se veía que era un nadador totalmente diferente”, enfatizó su entrenador Federico Diez Andersen.

A los 16 años Agostina Hein debutará en Juegos Olímpicos. La oriunda de Campana tuvo que cambiarse de club el año pasado, a causa del despido de su entrenador de Independiente de Zárate. En el inicio del ciclo olímpico en Asunción 2022 se quedó con el bronce en el relevo femenino 4x200 libre, luego compitió en Santiago 2023 y ahora lo hará en 400 y 800 metros libre en París 2024. “Agos vino con 11 años al club donde yo trabajaba. A mí siempre me interesó la parte formativa de los deportistas, me interesa que respeten a sus pares. Ella se sintió identificada con mi forma de ser y de trabajar y enseguida empezó con nosotros, eso facilitó todo. Agostina es muy aplicada, siempre está predispuesta a los grandes desafíos. Esa es su virtud, siempre quiere mejorar, nunca viene a un entrenamiento a pasar el día o a cumplir, eso la convierte en una atleta muy competitiva, es una atleta distinta cada vez q se tira al agua”, contó Sebastián Montero.

Tanto Saravia como Hein fueron medallistas en el Mundial Juvenil de Israel en 2023. El marplatense en 50 metros espalda y la bonaerense en 800 metros libre. En octubre Ulises Saravia también salió subcampeón panamericano en Santiago 2023.

Salud mental y exposición

La natación es un deporte de marca y tiempo, los nadadores no compiten solo contra otros nadadores, compiten contra sí mismos, intentan superar sus marcas, se ponen a prueba y la presión por momentos puede ser muy grande. Después de Tokio 2020 se empezó a poner en jaque el tema de la salud mental después de que la gimnasta Simone Biles se retirara de una de sus pruebas para priorizar su estabilidad emocional.

En Argentina, la nadadora Delfina Pignatiello dejó el alto rendimiento después de los últimos Juegos Olímpicos en la capital nipona. La exposición en redes sociales, la exigencia, el no disfrute y seguramente la falta de contención sumada a otros factores hicieron que la “gran promesa de la natación argentina” se quedara en el camino para dedicarse ahora a la fotografía.

Entonces cómo hacer para que dos adolescentes, que llegaron muy rápido a lo más alto que cualquier atleta puede llegar, no queden también en el camino. A esto también se refirió Diez Andersen: “En principio nosotros tenemos los pies sobre la tierra todo el tiempo porque somos conscientes de que nuestro nivel es bueno o muy bueno, pero no es excelente ni está a la altura de las potencias, entonces el posicionamiento está empapado de la realidad y la objetividad. Nosotros estamos alrededor de 53.5, 54.0 en los 100 mts espalda que es la prueba que compite Ulises, pero el primer nivel mundial está en 52 bajos. Eso nos hace trabajar mucho y tener una humildad permanente. No creernos nada porque sabemos de lo que estamos hablando”.

Por su parte, Montero reafirmó: “Hemos logrado muchas cosas a su temprana edad, pero siempre con los pies en la tierra haciéndole saber que esto es a futuro, pensando en lo que viene. No nos encerramos en el presente aunque sea bueno, si queremos proyectar una Agostina Hein con más de un Juego Olímpico tenemos que pensar en el futuro. A veces cuesta porque es una adolescente y está viviendo algo histórico para la natación argentina porque es la deportista más joven de la delegación. Entonces estamos enfocados en venir a aprender y disfrutar de este evento que es grandioso tanto para ella como para mí como entrenador, así que felices”.

¿Cómo clasificaron a París 2024?

Si bien el objetivo era clasificar con Marca A, Agostina y Ulises llegaron a París mediante marca B. En el caso de Saravia, World Aquatics le asignó una plaza por el principio de universalidad que le da la clasificación al mejor atleta de cada país. Hein fue invitada por la federación gracias a su marca que estuvo muy cerca de la A, ya que salió quinta en el Mundial de Doha.

Hein viajó con su equipo el pasado miércoles a Castellón de la Plana, ciudad en la que están establecidos desde el año pasado Díaz Andersen y Saravia junto con otros nadadores como Guido Buscaglia y Lucía Gauna. Allí se prepararán para la gran cita.

Macarena Ceballos será la otra nadadora que participará en 100 y 200 metros pecho el 28 y el 31 de julio. Agostina Hein lo hará el 27 de julio y el 2 de agosto, mientras que Ulises Saravia lo hará el 28 de julio.

Hein fue la última en incorporarse a la delegación nacional que tendrá 136 deportistas representando al país. Sobre el momento en el que se enteraron de que iban a estar ahí Montero contó: “La convocatoria llegó a través de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. El coach nacional, Gustavo Roldán, se comunicó conmigo para decirme que Agos tenía grandes chances de estar en París, por su marca de 800 metros libres. Lo esperaba porque no había habido grandes marcas y nosotros teníamos la segunda mejor marca del mundo en esa prueba, pero uno trataba de no generar ilusiones de algo que ya no dependía de nosotros. Fue una linda noticia y fue más lindo transmitírselo a ella”.

Dentro de diez días Ulises y Agostina estarán en la Villa Olímpica expectantes para su debut, entonces, ¿cómo hacer para que no sean excepciones? “Hay que seguir apostando a los programas infanto juveniles para captar nuevos talentos y no quedarnos solo en los que van bien sino en producir chicos que estén motivados. Tenemos que brindarles las herramientas, tener el apoyo tanto del Estado como de las Federaciones y los programas nacionales para que los chicos puedan soñar con llegar a los Juegos Olímpicos, Mundiales, Sudamericanos. La natación es un deporte caro para desarrollarse, el costo de una pileta, el gimnasio, el equipo interdisciplinario son muchas cosas, y para hacerlo como lo hacen tanto Ulises como Agostina hay que tener un equipo de apoyo atrás para que puedan llegar y llegar lejos", concluyó Montero.