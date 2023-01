“Represento a ocho condenados por el poder mediático, por la sociedad, por la opinión pública, y eso es muy difícil porque es una forma de presionar al poder Judicial. Es una forma de obtener una sentencia que tiene que ver con la opinión pública”, dijo Tomei.

“Se empezó a hablar del caso y se empezó a juzgar, y empezaron a aparecer personas, profesionales, que hacían dictámenes de las personalidades de los imputados, psiquiatras, psicólogos que hablaban como si los hubieran atendido, abogados que generaban empatía por un lado y desprecio por el otro, y horas y horas de programa solo para decir una cosa: que ellos eran unos asesinos que no merecen ninguna piedad. Eso es lo que el Tribunal tiene que juzgar”, dijo Hugo Tomei.

En medio de su alegato, Hugo Tomei hizo referencia a la “condena mediática” que “sufrieron” los ocho rugbiers imputados, y en ese sentido mostró un compilado que muestra a Fernando Burlando, abogado del particular damnificado, asegurando que los acusados son “unos asesinos, cobardes, cagones, gente que merece morir en la cárcel”, en diferentes programas de televisión.

"En este caso, porque los hechos alegados no respetan el objeto de la requisitoria, voy a solicitar la absolución, lisa y llanamente, es una cuestión técnica y procesal. En caso de incorporar los argumentos de los acusadores, se estaría violando el principio de congruencia", dijo Hugo Tomei.

“Se prueba lo que se imputa y se imputó otra cosa distinta a la que se alegó ayer. Hablaron de cinco sujetos que le pegaron a Báez Sosa y en el alegato fueron los ocho. Hablaron de tres sujetos—Ayrton Viollaz, Luciano y Lucas Pertossi—que no le pegaron a Báez Sosa, que ellos eran responsables de pegarle a los amigos, pero ayer dijeron otra cosa. Se está violando el principio de congruencia”, indicó Hugo Tomei.

“Hice este alegato, que es breve, pero que contiene ideas que refutan a la de la acusación. Todos no le pegaron, pero ellos lo manifiestan. Si todos le pegaron a todos, la coautoría es otra, cada uno tiene el dominio de su curso causal”, dijo Tomei.

“La Fiscalía puso el dolo en una patada en la cabeza, y me preguntaba si patearle la cabeza a alguien significa la intención de muerte sin analizar el contenido del golpe”, agregó, mientras que destacó que el perito “no pudo determinar cuál de los golpes causó la muerte”.

“Si no hay dolo, no hay caso, porque el caso fue presentado como un homicidio cometido con premeditación y alevosía, y el dolo no puede surgir de una patada en la cabeza”, indicó Tomei.

Tomei dijo ante el Tribunal de Dolores que si el crimen de Fernando Báez Sosa “se encuadra en un homicidio en agresión en riña, con los tres años en prisión que ya cumplieron, quedarían todos en libertad. Y creo que sería el adecuado contexto jurídico judicial en el que una sentencia, a mi criterio, debe ser dictada”, dijo Tomei.

“El golpe que le da Báez Sosa a Thomsen, mencionado ayer por la Fiscalía, es novedoso porque ninguno de los testigos que estuvieron con Fernando en el boliche lo mencionó. Sin embargo, un agente de seguridad de Le Brique nos trae un dato que nadie conocía, tres años después. Cuántas sorpresas y cosas raras hay en este debate, pero todas tienen un sentido: la cadena perpetua de estos jóvenes que al momento del hecho tenían entre 18 y 20 años”, indicó Hugo Tomei, abogado defensor de los ocho imputados.

“Ayer escuchaba un relato de la autopsia, en la que decían que el informe determinó un ataque con saña y una lluvia de golpes intensos. Pero la autopsia muestra seis golpes, moretones y raspones en el examen externo”, indicó.

"Si el perito hubiera encontrado el golpe exacto que le causó la muerte, estaríamos hablando de otra cosa, pero como no lo tenemos y teníamos a diez chicos revoltosos en Villa Gesell, lo más fácil fue dejarlos a todos detenidos", continuó.

Hugo Tomei incorporó en su alegato las maniobras de RCP que le hicieron a Fernando Báez Sosa y expresó: “Quien hace RCP también arriesga su vida y es una situación que se destaca. Pero quedó claro que el RCP puede causar traumas y teníamos una cuestión con el hígado, la pérdida de sangre del hígado, que no sabemos a qué se debió”.

“El último párrafo de la imputación objeto del proceso habla de lograr la impunidad. ‘Se dieron a la fuga pretendiendo lograr su impunidad’, dice la imputación. Estos pibes se fueron a dormir y se fueron a McDonalds: no tenían idea de lo que había pasado. Filmaron su propio crimen. Estos pibes, que tenían entre 18 y 20 años, cometieron un delito si se quiere, pero hay que verlo todo en su conjunto”, agregó Hugo Tomei.

“No hay dolo, no se pudo probar el plan para matar en esos siete minutos que la Fiscalía descubrió, no hubo estado de indefensión bajo ningún concepto. Hubo una agresión de mis defendidos hacia el otro grupo donde participaba Fernando Báez Sosa, y creo que ese hecho tiene que ser calificado como “homicidio en riña”, y en su defecto también planteo un homicidio simple con dolo eventual, y que se distribuyan las participaciones que el Tribunal entienda. Para concluir, también el homicidio preterintencional, que creo que corresponde analizar desde ese lugar”, indicó Tomei.

“Espero que la sentencia sea justa, va a ser acatada. Y que también sea una posibilidad de enseñanza, porque homicidios van a seguir existiendo, pero ninguno merece el trato mediático que recibió este”, indicó Tomei.