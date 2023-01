En el primer tramo de la acusación del Ministerio Público, el fiscal Gustavo García había explicado las pruebas expuestas en las audiencias, luego dio paso a su colega Juan Manuel Dávila, que detalló las acciones de cada uno de los ocho imputados del asesinato de Fernando Báez para solicitar la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Inmediatamente después apuntó a otros dos jóvenes que estaban en el lugar de los hechos, pero que quedaron fuera de la causa antes de la elevación a juicio del caso. Anunció entonces que acusará de falso testimonio a Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, dos amigos de los imputados que en los últimos días estuvieron frente al tribunal como testigos.

“Voy a hacer referencia a testigos de la defensa, me voy a referir a Pedro Guarino y Tomás Colazo. Ellos mismo se ubicaron, cuando se les exhibieron los videos, parados dentrás de un auto, pegados a la pared, mientras que a dos o tres metros de ellos se estaba produciendo el ataque”, dijo el fiscal Dávila.

Y agregó: “Inmutados quedaron, no se acordaron de nada de lo que pasó, por lo que no tengo dudas que estás personas por omisión mintieron, por lo que se va a solicitar que se inicie una causa por separado por falso testimonio”.

Los testigos, a diferencia de los imputados, tienen la obligación de decir la verdad frente al tribunal, por eso el fiscal Dávila aseguró que los acusados del asesinato de Báez Sosa mintieron y, sin embargo, no agregó una causa por ese hecho, algo que si hizo con Guarino y Colazo. la potencial pena en caso de ser encontrados culpables de de un mes a cuatro años de prisión.

De todas maneras, esos jóvenes podrían sustentar su defensa en el hecho que no están obligados a incriminarse en un delito, algo que podría ocurrir si reconocen que sabían de un plan criminal o de lo que pasó luego cuando formaban parte del grupo.

Guarino había sido detenido junto con Blas Cinalli, de 21 años: Luciano Pertossi, de 21; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Máximo Thomsen, de 23. Compartía la casa que habían alquilado los jóvenes de Zárate para pasar sus vacaciones en Villa Gesell.

Tras su declaración dijo que había acercado una carta de disculpas a los padres de Báez Sosa. Silvino Báez y Graciela Sosa comentaron luego que no leyeron esa misiva, porque tienen el convencimiento que Guarino no fue sincero y que no sabe más de lo que dijo en el tribunal. La fiscalía piensa lo mismo.

Colazo, en tanto, era menor cuando ocurrió el crimen el 18 de enero de 2020. No compartía el alojamiento con los otros jóvenes de Zárate, ya que él estaba en Villa Gesell con su familia, pero si acompañaba a los acusados en sus salidas nocturnas. Eso pasó también en la madrugada del homicidio. La querella siempre lo apuntó como un posible imputado N° 11, ya que los puestos 9 y 10 eran ocupados por los sobreseídos en la instrucción Guarino y Milanesi.

En los últimos días contó su versión de los hechos ante el tribunal. La fiscalía estiman que mintió.