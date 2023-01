Luciano Pertossi, uno de los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, pidió declarar en los Tribunales de Dolores.

Luciano Pertossi, uno de los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, pidió declarar este jueves en los Tribunales de Dolores.

Según informó el periodista Fernando Tocho, Pertossi solicitó hablar ante los jueces para contradecir a los peritos que hicieron el reconocimiento con videos que se sumaron a la causa.

"No soy yo el que estaba ahí, en ese lado", aseguró el rugbier cuando en la audiencia se mostraba un video con el momento en el que comenzaba la agresión. "No se esfuerce en preguntarme porque no voy a contestar nada", le dijo Pertossi al fiscal Juan Manuel Dávila.