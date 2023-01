Finalizó la primera semana del juicio oral contra los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa. En una jornada más corta que las anteriores el Tribunal de Dolores confirmó que continuará el próximo lunes 9 de enero.

Según informó Fabián Améndola, abogado parte del equipo de Fernando Burlando, la semana que viene pasarán a declarar frente a los jueces los encargados de la parte pericial, autopsia y peritos de Hugo Tomei.

"Con todas las pruebas que tenemos nos aseguramos que vamos por el mismo camino de imputación", sostuvo Améndola quién también señaló que todos los imputados deberían recibir la misma pena porque el testimonio de los testigos de esta semana fueron más que elocuentes.

El último en declarar este viernes fue Hugo Vázquez, otro jefe policial, que manifestó que en reiteradas oportunidades se les pidió a los detenidos que se dejen de reír porque era algo serio.

A su vez volvió a confirmar que Máximo Thomsen fue quién culpó a Pablo Ventura: "Cuando se preguntó de quién era la zapatilla con sangre el joven dijo 'de Pablo' se le preguntó quien era y respondió 'Pablo Ventura'".

"Los primeros días fueron los más duros. Todo duele porque estamos viendo como mataron a nuestro hijo, pero estamos más cerca de que se haga justicia", expresaron los papás a la salida del Tribunal.

"No comprendo que veían la ropa llena de sangre de Fer y se reían. No tuvieron piedad. Gracias a todos los que vinieron a declarar, me dieorn un poco de alivio", finalizaron.