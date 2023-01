El policía Máximo Rosso Suárez relató su perspectiva sobre cómo encontró el cuerpo de Fernando Báez Sosa.

“Encontré al chico tendido. Le faltaba la remera y las zapatillas, le habían puesto una campera, algo para taparlo”, recordó y continuó: “Veo que no se movía. Procedo a tomarle el pulso: no tenía. Me arrodillo, comienzo a hacerle maniobras de RCP, pido apoyo y una ambulancia”.

Tiempo después, llegó un móvil de bomberos y luego una ambulancia para asistir al joven. Con respecto a cómo encontró a Fernando, mencionó: "Tenía sangre sobre la nariz y el torso desnudo. Le faltaban las zapatillas. Tenía un jean y nada más".

"Pregunto qué había pasado y me dijeron que hubo una pelea; y (les pido) si podían informarme quiénes lo habían golpeado. Comuniqué a mi comisión los detalles que me brindaron: ‘Tres personas, uno de camisa negra, otro rastas, camisa blanca rasgada’", agregó.

Luego de su testimonio, finalizó la tercera jornada por el juicio de Fernando Báez Sosa.