Lucas Pertossi, uno de los ocho imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, rompió el pacto de silencio y declaró ante los jueces este miércoles en juicio que se lleva a cabo en los Tribunales de Dolores. Mientras realizaba su declaración, un grupo de personas se congregó en la puerta del juzgado pidiendo justicia al grito de "¡Asesinos!", lo que llegó a escucharse dentro de la sala.

La decisión de Pertossi - reconocido por ser quien manifestó la frase "Caducó" luego de ver que Fernando estaba muerto tras la golpiza que le dieron- fue comunicada cuando se reanudaba el juicio luego del cuarto intermedio este miércoles, mismo día en el que se cumplen tres años del crimen.

En su declaración, Lucas Pertossi – primo de Luciano y Ciro Pertossi – hizo un relato detallado de lo que hicieron esa tarde previa al asesinato, similar a la declaración de Máximo Thomsen.

Lucas Pertossi aseguró que "en ningún momento" tuvo "intención de matar a nadie" y que no le pegó a Fernando Báez Sosa.

"Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie", dijo el acusado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

“Quiero aclarar el tema de lo que pasó aquel día previo, el día de la playa. Nos levantamos a eso de las 14, 15, con los chicos estábamos durmiendo, había sido una noche larga y dormimos hasta tarde. Nos levantamos, fuimos a la playa, me tocó llevar la heladerita porque soy el más grande. Llevamos alcohol y fuimos, estuvimos tomando, escuchando música, subi historia a las redes sociales", comenzó Lucas Pertossi.

Dijo no acordarse hasta qué hora se quedaron bebiendo en la playa y declaró que “uno de los chicos habia comprado entradas anticipadas para Le Brique porque no habíamos podido entrar” la noche anterior.

“Empezó a oscurecer. Me acuerdo que tiraron fuegos artificiales”, continuó. "Fuimos a la casa a buscar documentos y plata, fuimos a Le Brique a hacer la fila. Los chicos se quedaron preparando la comida, preparamos la ropa, nos bañamos, nos cambiamos y fuimos temprano a la previa a la que nos habían invitado, llevamos más alcohol", dijo haciendo hincapié en esto último, al igual que Thomsen.

Mencionó: “Jugamos a ver quién tomaba mas. Perdí en el juego de cartas y me tocó tomar alcohol. A las 3.30 fuimos al boliche. Tipo 4 nos separamos, algunos entraron, otros me dijeron que no podían entrar".

“Ya dentro del boliche nuestros amigos nos dijeron que vendiéramos las entradas porque estaba lleno. Antes de irnos, quería ir a comer al McDonald's, pero un patovica nos dejo pasar. Cambié la consumición, estaba el show de un cantante, sacamos una foto. Veo que se hace un circulo en medio de la pista y que un patovica saca a un amigo mío del cuello, no entendía por qué”, siguió en relación a Máximo Thomsen.

Dijo haber oído la frase “a este sacalo por la cocina que lo sacamos a palos”, por lo que sacó su celular para filmar.