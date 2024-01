"EL CONSERJE" por Ivo Marinich

Me enteré antes por el conserje que por los medios de comunicación. Es que José es una antena de rumores; cuando barre o baldea la vereda, limpia la vidriera o saca la basura, en realidad está cazando novedades.

Incluso había oído hablar del primer caso mucho antes de que los viajeros se multiplicasen por todo el país. Se lo había contado un vecino que, según decía, había visto con sus propios ojos a la mujer llevándose por delante a la gente con su carrito de supermercado.

Lo llamativo, le había dicho, no era tanto su descarada urgencia como la pila de mercadería que cargaba en el changuito, dejando tras su paso un reguero de paquetes y latas y botellas desparramados en el suelo.

Ahora son cientos de miles, por no decir millones. Sabemos que vienen de un futuro cercano. Que llegan a nuestro presente porque en el suyo el dinero tiene escaso valor. Sabemos que disponen apenas de quince minutos para regresar a su tiempo. Que para evitar paradojas viajan a sitios alejados de sus hogares, pero siempre dentro de los límites del territorio.

La prensa, con sus tapas de góndolas vacías, pronostica una inminente crisis alimentaria: la comida simplemente no alcanza para abastecer poblaciones de otros tiempos. Pero eso no impide que los viajeros sigan llegando.

Según me comentó José esta mañana, se rumorea que un hombre de nuestro presente habría viajado exitosamente al pasado. En cualquier momento, me dijo, vamos a poder comprar los víveres de todo un mes con un tercio de nuestros sueldos. Me da terror la idea de convertirnos en plagas de otros tiempos, de provocar una imparable ola hacia el pasado. Pero la alacena junta telarañas.